«دينية النواب» تناقش طلب إحاطة لإعادة فتح دورات المياه بالمساجد

تناقش لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على جمعة، طلب إحاطة مقدم من النائب محمود أبو الخير، وكيل لجنة الشؤون الصحية، بشأن إعادة فتح دورات المياه بالمساجد.كما تناقش اللجنة طلب إحاطة بشأن سرعة إحلال وتجديد مساجد (سيدى حماد التوني – الفاروقي – الدماريسى – آل رشدان)، وفرش مسجد العرفاني بمركز ملوي بمحافظة المنيا.وتنظر لجنة الشؤون الدينية والأوقاف خلال اجتماعها، غدا الإثنين، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن "إنشاء صندوق الوقف الخيرى".