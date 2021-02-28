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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

ارتفاع صادرات الصناعات الهندسية بنسبة 8.4 % خلال 7 أشهر

الأحد 28/فبراير/2021 - 11:10 ص
صادرات الصناعات الهندسية
صادرات الصناعات الهندسية
دعاء أبو العزم
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كشف المجلس التصديري للصناعات الهندسية، عن ارتفاع صادرات القطاع خلال أول 7 أشهر من العام المالي الجاري 2020- 2021، بنسبة 8.4 % لتسجل 1.558 مليار دولار مقارنة بـ 1.437 مليار دولار في نفس الفترة من العام الجاري 2019-2020.

وقال المجلس في تقرير له، إن صادرات القطاع لشهر يناير 2021 سجلت 218.5 مليون دولار، مقابل 198.7 مليون دولار نفس الشهر من العام الماضي، بنسبة ارتفاع 10 %.

وأشار إلى ارتفاع صادرات مكونات السيارات بنسبة 8.7 % والكابلات بنسبة 22 % والأجهزة المنزلية 22.1 % والصناعات الكهربائية والإليكترونية 7.7 % والأجهزة المنزلية 22.1 % ووسائل النقل شهدت ارتفاع بنسبة 107 %.

وأوضح أن من أبرز الدول التي استقبلت صادرات الصناعات الهندسية، المملكة المتحدة وتركيا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا واليونان وسلوفينيا والتشيك والسعودية والعراق والكويت وهونج كونج والأردن والجزائر والمغرب والسودان وكينيا وتونس وغانا.

ومن جانبه، قال شريف الصياد، رئيس المجلس التصديرى، إن ارتفاع تكلفة الشحن فى الصين شجع الدول لتوسيع الاستيراد من مصر، مشيرًا إلى أن المجلس توقع هذه الطفرة في الصادرات منذ مطلع 2020، وأن هناك استمرار في ارتفاع الصادرات المصرية للسلع الهندسية حتى شهر مارس 2021.

وأضاف رئيس المجلس التصديري، أن هناك عدة تحديات تواجه المنتج المصري، إذا تخلصنا منها سيستمر سيناريو ارتفاع الصادرات بل يمكن مضاعفة التصدير، منها خفض تكاليف الإنتاج لدينا، والتخلص من البيروقراطية التي تواجه المنتجات المصدرة، وعلاج التشوهات الجمركية وضبط برامج الدعم.

وأكد أن خفض التكلفة الإنتاجية للسلع الهندسية المصدرة فى حدود الـ 10 إلى 15 %، سيؤدى بالطبع إلى زيادة الصادرات المصرية، وستستمر قفزة الصادرات خاصة للشرق الأوسط وأفريقيا، ويمكن الصحول على حصص أكبر من الأسواق، بل تتضاعف الصادرات الهندسية خلال السنوات القليلة المقبلة.

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