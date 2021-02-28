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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إحلال 11 ألف متر شبكات مياه شرب بالفيوم

الأحد 28/فبراير/2021 - 11:10 ص
اللواء هشام درة
اللواء هشام درة
الفيوم - زينب علاء
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أكد اللواء هشام درة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، أن خطة الإحلال والتجديد لشبكات مياه الشرب بمركز الفيوم تسير في مسارها الصحيح من أجل تحسين نوعية وضغوط مياه الشرب من خلال تغيير الخطوط القديمة، حيث يتم إحلال وتجديد نحو 10 آلاف و750 متر طولي من الشبكات بأقطار مختلفة.

وقال اللواء هشام درة، رئيس الشركة، إن خطة الإحلال والتجديد للعام الحالي تتضمن تغيير شبكة مياه الشرب بالكامل لقرية السنباط بنحو 6600 متر طولى قطر 4 و6 بوصة، بسبب وجود شبكة المياه على أعماق كبيرة داخل باطن الأرض نتيجة أعمال تعلية شوارع القرية من جانب المواطنين بصفة مستمرة بسبب عدم وجود صرف صحى وارتفاع نسبة الرطوبة بالمنازل، هذا بجانب تأكل الخطوط وسيتم التنفيذ خلال الأيام القليلة القادمة.

وأشار إلى أنه تم إحلال وتجديد نحو 1500 متر طولى قطر 6 بوصة بعزبة مدني بمركز الفيوم، كما تم إحلال وتجديد خط مياه الشرب بقرية هوارة عدلان بطول 1000 متر قطر 6 بوصة، وكان موازيا لترعة حسن واصف، ونتيجة أعمال الرى المستمرة بالترعة انجرف الخط اتجاهها فتم تغييره، بجانب تغيير خط مياه الشرب نوع "اسبستوس" بقرية "سنوفر" واستبداله بخط جديد طوله نحو 1000 متر قطر 6 بوصة، كما تم تغيير خط "الاسبستوس" القديم بمساكن العزب القديمة بخط جديد أيضا بطول 650 متر قطر 6 بوصة.

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