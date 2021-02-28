إزالة تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدى على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب، مؤكدا على استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.وأسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة والزراعية التى نفذتها الوحدات المحلية لمركزي كوم حمادة والدلنجات عن إزالة 5 حالات تعدي على مساحة 2050 م2 عبارة عن إزالة حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 1750 (10 قراريط) بقرية مليحة بكوم حماده عبارة عن أسوار طولية وعرضية، وفك شدة خشبية لدور أرضى بدون ترخيص بقرية النجيلة.كما تم إزالة 2 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 300 م بقرية الوفائية بالدلنجاتن عبارة عن مباني من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية، ووقف أعمال أعمدة خرسانية وإزالة شدة خشبية لإنشاء قواعد خرسانية بقرية المسين.