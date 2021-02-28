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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

نموذج امتحان الصف الرابع الابتدائى لغة عربية الترم الاول 2021

الأحد 28/فبراير/2021 - 11:41 ص
الابتدائى
الابتدائى
نعمات مدحت
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يؤدي طلاب الصف الرابع الابتدائي، اليوم الموافق 28 فبراير، أول يوم في الامتحان المجمع متعدد التخصصات لاختبارات الفصل الدراسى الأول، وتستمر مدة الامتحان ساعتين فى جميع المواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية والرياضيات.

نموذج امتحان الصف الرابع الابتدائى لغة عربية الترم الاول 2021

من المقرر أن يجرى أن تكون ورقة الإجابة للطلاب تحتوي على 30 سؤالًا فى جميع المواد، وهي عبارة عن اختيار من متعدد دون أى أجزاء مثالية، ودون أسئلة عن التعبير والإنشاء.

ويتصدر ورقة الإجابة مادة اللغة العربية، ويكون نظام الأسئلة اختياري، ثم مادة الرياضيات، ويليها السؤال الثالث لمادة العلوم ويتكون من سؤالين فقط، ومادة الدراسات الاجتماعية، الأسئلة اختياري، ثم مادة اللغة الإنجليزية.

تشديدات وزارة التربية والتعليم على الطلاب

ويشار إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قامت بتحميل عدد من نماذج استرشادية للطلاب، عبر موقعها الرسمي، وذلك لمساعدة الطلاب وتدريبهم قبل أداء الامتحانات الخاصة بهم.

واختلف نظام الامتحانات هذا العام، بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، ونظرًا لعدم تكدس وازدحام الطلاب داخل مقار اللجان الدراسية، فقد قررت الوزارة تخفيف عدد الأيام والطلاب، خوفًا من انتشار عدوى كورونا، حيث يجرى الطلاب الامتحان داخل مقار اللجان المدرسية ويقيمون باثبات حضور عن طريق التوقيع في الكشوفات الخاصة بالحضور.

وشددت الوزارة على الطلاب بارتداء الكمامة، خلال فترة الوجود داخل لجان الامتحان، إضافة إلى المعقمات من الكحول وغيرها.


ويذكر أن تعداد الطلاب في الصفوف الدراسية من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي، تضم ما يزيد عن مليون و400 ألف طالب- طالبة.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل

وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم، فإن امتحانات الفصل الدراسي الأول بدأت من أمس السبت الموافق 27 فبراير، ومن المقرر أن تستمر حتى يوم 11 مارس لجميع مراحل النقل، ويؤدي طلاب الصف الخامس الابتدائي يوم 1 مارس، بينما طلاب الصف السادس الابتدائي يوم 2 مارس، الصف الأول الإعدادي يوم 3 مارس، الصف الثاني الإعدادي يوم 4 مارس.

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