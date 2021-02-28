«شكاوى النواب» تنظر 9 اقتراحات للأعضاء خلال اجتماعها اليوم

تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، 9 اقتراحات برغبة مقدمة من النواب، بشأن تطوير وتأهيل مستشفيات ووحدات صحية وتوفير مستلزمات وأجهزة طبية، وإنشاء مستشفيات للحروق ومدارس تمريض ببعض المدن، وإنشاء مستشفى دولى بالغردقة.ويتناول الاجتماع مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النواب (شعبان لطفي، زكريا حسان، أحمد جعفر) بشأن توفير سيارة إسعاف بقرية الصوامعة شرق أخميم- بمحافظة سوهاج، والاقتراح برغبة المقدم من النائبة ألفت مصطفى عبد العال، بشأن إنشاء مستشفى للحروق بمدينة سوهاج- بمحافظة سوهاج، والاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد الصمودي، بشأن إنشاء مجمع عيادات للتأمين الصحي بمركز مطوبس- محافظة كفر الشيخ، والاقتراح برغبة المقدم من النائب طارق الطويل، بشأن إنشاء مركز سموم وعلاج الإدمان بدائرة أوسيم والوراق- محافظة الجيزة.وتنظر اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب بلال النحال، بشأن بناء مدرسة للتمريض داخل نطاق الوحدة الصحية لقرية فيشا -مركز المحمودية- بمحافظة البحيرة، والاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد الشريف، بشأن تطوير الوحدة الصحية بمنطقتي الدخيلة- ووادي القمر- محافظة الإسكندرية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد أحمد مصطفى الجبلاوي، بشأن إنشاء مستشفى للحروق بمدينة قنا- محافظة قنا، والاقتراح برغبة المقدم من النائبة إيلاريا سمير حارص، بشأن إنشاء مستشفى الغردقة الدولي بمدينة الغردقة- محافظة البحر الأحمر.كما تبحث اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب مدحت الكمار، بشأن استغلال مساحة (1200م) غير مستغلة داخل الوحدة الصحية بقرية الزهويين بمركز شبين القناطر- في محافظة القليوبية.