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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

2800 سيارة إسعاف وقوافل علاجية تشارك فى حملة «شلل الأطفال»

الأحد 28/فبراير/2021 - 11:08 ص
الدكتور خالد مجاه
الدكتور خالد مجاه
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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قال الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة للإعلام والتوعية والتواصل المجتمعي والسكاني، والمتحدث الرسمي للوزارة، إن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أكدت على تغطية حملة شلل الأطفال كافة المناطق بجميع أنحاء الجمهورية للوصول إلى 100% من الأطفال المستهدفين والبالغ عددهم 16.7 مليون طفل من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر.

وأشار إلى أن التطعيم يتم من خلال فرق ثابتة بأكثر من 5400 مكتب صحة ووحدة ومركز طبي، بالإضافة إلى فرق متحركة بالميادين الكبرى ومحطات القطار ومترو الأنفاق، وبجوار المساجد والكنائس، والنوادي وفي الأسواق ومواقف الأتوبيسات والسيارات، من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساءً.

وذكر أن التطعيم في القرى يتم من خلال المرور على المنازل، موضحًا أنه يشارك في أعمال الحملة 90 ألف شخص من الفرق الطبية، بالإضافة إلى مشاركة 2000 سيارة إسعاف و800 سيارة قوافل علاجية متنقلة لأول مرة تجوب أنحاء الجمهورية خاصة المناطق النائية والعزب والنجوع لضمان الوصول إلى جميع الأطفال.
2800 سيارة إسعاف وقوافل علاجية تشارك فى حملة «شلل الأطفال»
2800 سيارة إسعاف وقوافل علاجية تشارك فى حملة «شلل الأطفال»
2800 سيارة إسعاف وقوافل علاجية تشارك فى حملة «شلل الأطفال»
2800 سيارة إسعاف وقوافل علاجية تشارك فى حملة «شلل الأطفال»

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