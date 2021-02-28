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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا وكندا تواجهان نفوذ روسيا والصين بتحديث شبكة الأقمار الصناعية الدفاعية

الأحد 28/فبراير/2021 - 11:15 ص
جاستن ترودو
جاستن ترودو
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قال مسئول أمريكي اليوم الأحد إن الولايات المتحدة وكندا تعتزمان تحديث شبكة من الأقمار الصناعية الدفاعية والرادار في القطب الشمالي؛ لمحاولة مواجهة الوجود العسكري المتزايد في الشمال من روسيا والصين.

وذكر المسئول- وفقا لقناة الحرة الأمريكية- أن الرئيس الأمريكي جو بايدن طلب من رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، خلال اجتماع ثنائي بينهما يوم الثلاثاء الماضي زيادة إنفاق كندا على الدفاع، بما في ذلك ترقية قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية، المعروفة باسم نوراد.

يشار إلى أن " نوراد" هي جزء أساسي من استراتيجية الردع الأمريكية والكندية للحرب الباردة ضد الاتحاد السوفيتي السابق، ويشمل نظام المراقبة فيها أقمارًا صناعية ورادارًا أرضيًا وقواعد جوية تقع في الغالب في ألاسكا والقطب الشمالي الكندي، وقد تم تصميم نظام المراقبة لإعطاء الحلفاء العسكريين إشعارًا بأي هجوم وشيك من الشمال.

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