النيابة في مصرع طفلة وسائق بعين شمس: «التوكتوك اتطبق»

كشفت معاينة نيابة عين شمس الجزئية، في مصرع سائق "توكتوك" وطفلة، في حادث تصادم بدائرة قس عين شمس أن "التوكتوك" الذي كان يستقله الضحايا "اتطبق"، وتبين أن الطفلة توفيت علي الفور بسبب قوة التصادم.وكلفت النيابة بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة، والاستعلام عن وجود مصابين في الحادث، وصرحت بدفن الضحايا عقب اعداد تقرير مفصل بسبب الوفاة.وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، قد تلقت بلاغًا بانقلاب "توكتوك" في عين شمس، وانتقل رجال المرور إلى المكان لرفع حطام الحادث، وتبين انقلاب "توكتوك" أثناء سيره بشارع 6 أكتوبر، بعدما اختلت عجلة القيادة من السائق نتيجة للسرعة الزائدة، وتوفي السائق والطفلة ونقلوا الى المستشفى، وتم رفع حطام الحادث بالكامل.