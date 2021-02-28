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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

توقعات الفلك لبرج الحمل: مشروع جديد وخروج الطاقة السلبية من الجسم

الأحد 28/فبراير/2021 - 11:12 ص
الحمل
الحمل
هويدا سعيد
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تهتم البشرية منذو القدم بعالم الأبراج والتنجيم، ولكن القليل منا يعرفها، حيث إن لكل برج توقعاته الخاصة بها، ونرصد بحسب خبيرة الفلك والأبراج ندى عادل توقعات شهر إله الحرب شهر مارس، سمي بإله الحرب لدى الروم، حيث يبدأ مارس (في علم التنجيم) عندما تكون الشمس في برج الحوت وينتهي في برج الحمل، وفلكيا، عندما تبدأ الشمس في برج الدلو وتنتهى في برج الحوت.

ونرصد في السطور التالية توقعات شهر مارس لبرج الحمل:

توقعات برج الحمل عمليًا
برج الحمل فتح مشروع جديد او العمل بالسوشيال ميديا ونجاحات كثيرة وسوف تخرج من قوقعه الحسد واوهام السحر والطاقه السلبية، وسوف تقوم بتجنب بعض الأشخاص الضارين بحياتك والتخلص من أوراق قانونية وقضائية.

توقعات برج الحمل عاطفيا
توقعات الفلك لبرج الحمل عاطفيا سوف يكون هناك رجوع لحبيبك والبعض منكم لديه صلح مع الشريك.

توقعات برج الحمل صحيا
توقعات الفلك لبرج الحمل صحيا، سوف يحدث رمد الربيعي ومشاكل بالأكتاف والظهر.

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