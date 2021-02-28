توقعات الفلك لبرج الحمل: مشروع جديد وخروج الطاقة السلبية من الجسم

توقعات برج الحمل عمليًا



توقعات برج الحمل عاطفيا



توقعات برج الحمل صحيا



تهتم البشرية منذو القدم بعالم الأبراج والتنجيم، ولكن القليل منا يعرفها، حيث إن لكل برج توقعاته الخاصة بها، ونرصد بحسب خبيرة الفلك والأبراج ندى عادل توقعات شهر إله الحرب شهر مارس، سمي بإله الحرب لدى الروم، حيث يبدأ مارس (في علم التنجيم) عندما تكون الشمس في برج الحوت وينتهي في برج الحمل، وفلكيا، عندما تبدأ الشمس في برج الدلو وتنتهى في برج الحوت.برج الحمل فتح مشروع جديد او العمل بالسوشيال ميديا ونجاحات كثيرة وسوف تخرج من قوقعه الحسد واوهام السحر والطاقه السلبية، وسوف تقوم بتجنب بعض الأشخاص الضارين بحياتك والتخلص من أوراق قانونية وقضائية.توقعات الفلك لبرج الحمل عاطفيا سوف يكون هناك رجوع لحبيبك والبعض منكم لديه صلح مع الشريك.توقعات الفلك لبرج الحمل صحيا، سوف يحدث رمد الربيعي ومشاكل بالأكتاف والظهر.