سعفان يصل البحيرة لتسليم وثائق تأمين للصيادين والعمالة غير المنتظمة

استقبل اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، اليوم الأحد، بمكتبه بديوان عام المحافظة، وزير القوى العاملة محمد سعفان، في بداية جولته بالمحافظة، للمشاركة في احتفالية تسليم وثائق التأمين على الحياة لصغار الصيادين والعمالة غير المنتظمة والمسجلة بقاعدة البيانات، ضد الحوادث الشخصية، حيث تغطي الوثيقة الوفاة والعجز الكلي أو الجزئي المستديم بما في ذلك نفقات العلاج الطبي.كما من المقرر أن يلتقي الوزير والمحافظ مع العمالة المصرية العائدة الراغبين في إقامة مشروعات صغيرة لهم.