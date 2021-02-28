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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بعد ظهور «شلل الأطفال» بدول الجوار.. وزيرة الصحة: التطعيم بجرعتين بينهما شهر

الأحد 28/فبراير/2021 - 11:03 ص
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنه من المقرر تطعيم الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات بجرعتين متتاليتين من التطعيم أحادي التكافؤ، من خلال تنفيذ حملتين بينهما شهر واحد، بهدف رفع المناعة المجتمعية ضد مرض شلل الأطفال، كخطوة استباقية بالتزامن مع ظهور المرض بعدد من دول الجوار وإقليم شرق المتوسط.

وأكدت «زايد»، في بيان اليوم الأحد على أهمية تنفيذ تلك الحملة في ظل الوضع الحالي لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن مصر تمتلك نظام قوي من برامج التطعيمات الأساسية والترصد والتقصي للأمراض الوبائية، ساهم في الحفاظ مصر خالية من مرض شلل الأطفال وفقًا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية في عام 2006.

وناشدت الوزيرة جميع الأسر بالتوجه إلى أقرب فرقة للحملة متواجدة بمواقعهم، لتطعيم أطفالهم للوقاية من الإصابة بمرض شلل الأطفال حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، كما أكدت أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا المستجد خلال تنفيذ أعمال الحملة.


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