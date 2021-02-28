مسئولو «تموين الأقصر» يتفقدون قرى «حياة كريمة» بإسنا (صور)

أعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه تم خلال الأيام الماضية تنظيم عدد من الجولات على قرى ونجوع مبادرة "حياة كرية" لتطوير قرى الريف المصرى جنوب الأقصر لتفقد قرى حياة كريمة بإسنا، وكذلك المرور على المخابز البلدية والأنشطة التموينية والأسواق وفروع الشركة المصرية لتجارة السلع وكذلك تم افتتاح فرع خير زمان بإسنا.وتابع الدكتور تامر صلاح مختار في بيان له قبل قليل، أنه يتم تنظيم تلك الجولات بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة إيجاد كافة الخدمات بالقرى، وكذلك قرار رئيس مجلس الوزراء بعمل مراكز خدمات مجمعة، حيث أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على مديري المديريات ضرورة النزول إلى الأرض لعمل هذا الحصر، لتحديد احتياجات هذه القرى على أن تشمل خدمات التموين والسجل التجاري وحماية المستهلك وأي خدمات أخرى بهدف توحيد وتجميع كافة الخدمات الحكومية من خلال مركز خدمة موحد به أكثر من شباك.وأكد أن الهدف من إنشاء هذه المراكز هو تلبية احتياجات المواطنين في الخدمات المقدمة إليهم، وأشارت وزارة التموين إلى أن هذا الحصر سيشمل كافة الخدمات التموينية المقدمة من (المخابز - المستودعات - المطاحن - مراكز الخدمة المطورة - مكاتب التموين - منافذ المجمعات الاستهلاكية - منافذ جمعيتي - بدالى التموين)... وغيرها من المنشآت التموينية بهدف تحديد الاحتياجات الفعلية بدقة لعمل التدخلات التنموية والتموينية اللازمة لهذه المراكز وتلك القرى.