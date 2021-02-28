رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مسئولو «تموين الأقصر» يتفقدون قرى «حياة كريمة» بإسنا (صور)

الأحد 28/فبراير/2021 - 11:11 ص
مسؤولو تموين الأقصر
مسؤولو تموين الأقصر
نرمين محمود الدهان
طباعة
أعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه تم خلال الأيام الماضية تنظيم عدد من الجولات على قرى ونجوع مبادرة "حياة كرية" لتطوير قرى الريف المصرى جنوب الأقصر لتفقد قرى حياة كريمة بإسنا، وكذلك المرور على المخابز البلدية والأنشطة التموينية والأسواق وفروع الشركة المصرية لتجارة السلع وكذلك تم افتتاح فرع خير زمان بإسنا.

وتابع الدكتور تامر صلاح مختار في بيان له قبل قليل، أنه يتم تنظيم تلك الجولات بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة إيجاد كافة الخدمات بالقرى، وكذلك قرار رئيس مجلس الوزراء بعمل مراكز خدمات مجمعة، حيث أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على مديري المديريات ضرورة النزول إلى الأرض لعمل هذا الحصر، لتحديد احتياجات هذه القرى على أن تشمل خدمات التموين والسجل التجاري وحماية المستهلك وأي خدمات أخرى بهدف توحيد وتجميع كافة الخدمات الحكومية من خلال مركز خدمة موحد به أكثر من شباك.

وأكد أن الهدف من إنشاء هذه المراكز هو تلبية احتياجات المواطنين في الخدمات المقدمة إليهم، وأشارت وزارة التموين إلى أن هذا الحصر سيشمل كافة الخدمات التموينية المقدمة من (المخابز - المستودعات - المطاحن - مراكز الخدمة المطورة - مكاتب التموين - منافذ المجمعات الاستهلاكية - منافذ جمعيتي - بدالى التموين)... وغيرها من المنشآت التموينية بهدف تحديد الاحتياجات الفعلية بدقة لعمل التدخلات التنموية والتموينية اللازمة لهذه المراكز وتلك القرى.
مسئولو «تموين الأقصر» يتفقدون قرى «حياة كريمة» بإسنا (صور)
مسئولو «تموين الأقصر» يتفقدون قرى «حياة كريمة» بإسنا (صور)
مسئولو «تموين الأقصر» يتفقدون قرى «حياة كريمة» بإسنا (صور)
مسئولو «تموين الأقصر» يتفقدون قرى «حياة كريمة» بإسنا (صور)

موضوعات متعلقة

نموذج استرشادى للصف الرابع الابتدائى الترم الأول 2021

حبس عاطلين بتهمة خطف واغتصاب طالبة بالقليوبية

وزير التعليم عن سقوط «سيستم الامتحان»: عوضنا الطلاب.. ولا داعي للقلق

«الوطنية للإعلام»: وقف فريق عمل «حلقة المكياج» بنشرة التاسعة وإحالته للتحقيق

الصور

image description

رئيس جامعة دمياط رئيسا للجنة التربية باليونسكو

image description

رئيس «رأس البر» يخضع لقياس الحرارة خلال تفقد الامتحانات

image description

إنقاذ 10 اشخاص من أسفل العقار المنهار فى أسيوط (صور)

image description

«الحالة طوارئ».. كيف مرّ اليوم الأول لامتحانات جامعة حلوان؟ (صور)

image description

محافظ أسيوط يشيد بطلاب التعليم الفنى لمشاركتهم فى تجميل الشوارع

الأكثر قراءة

نموذج استرشادى للصف الرابع الابتدائى الترم الأول 2021

«الوطنية للإعلام»: وقف فريق عمل «حلقة المكياج» بنشرة التاسعة وإحالته للتحقيق

تسريب امتحان «عربي تانية ثانوي» (صور)

حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 28-2-2021

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

الأمير ويليام يحث مواطنين على تطعيم لقاح كورونا

معهد الفلك: بدء فصل الربيع 20 مارس

طريقة حقن مبتكرة لزيادة عدد جرعات لقاح كورونا

مقتل 11 في هجوم مسلح على حفل بالمكسيك

أيام زمان

قصة حرق سهير زكى لـ 20 بدلة رقص

رسالة محمد الموجى للفنانة شادية

«ذهبت للعزاء بملابس مغرية».. موقف محرج فى حياة نبيلة عبيد

موقف محرج للفنان محمود ياسين أثناء تصوير فيلم «امرأة لا تخلع ملابسها»

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
فساد الرأي
مؤمن المحمدي
مكسب بزرميط
ماجد حبته
ابتزاز على نار هادئة
د.أحمد الخميسى
شخصيات مشهورة.. الأصل والصورة
المزيد

الثقافة

أستاذ بجامعة الأزهر: الإمام محمد عبده غير لغة الصحافة وسبق عصره بـ100 عام

«الثقافة السورية» تطلق «الحاضنة الموسيقية» لدعم الفرق الخاصة

ننشر فعاليات المجلس الأعلى للثقافة اليوم

ليلى طاهر تستعرض مسيرتها الفنية بصالون الفن والمجتمع.. (صور)