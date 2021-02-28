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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

في عيد ميلاد عائشة الكيلاني.. أنقذت فؤاد المهندس وعادل إمام «بيخاف منها»

الأحد 28/فبراير/2021 - 12:33 م
عائشة الكيلاني
عائشة الكيلاني
هويدا سعيد
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تحتفل اليوم 28 فبراير الفنانة عائشة الكيلانى بعيد ميلادها، والتي اشتهرت في السينما بأدوار المرأة خفيفة الظل، ولكن غير الجميلة.

وحصلت على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل عام 1987، وقدمت العديد من الأعمال المتنوعة بين التلفزيون والمسرح والسينما.

بدايتها الفنية
بدأت الفنانة عائشة الكيلاني مسيرتها الفنية وهي لا تزال طالبة في المعهد عندما شاركت بمسرحية "البرنسيسة" عام 1984 م، ثم بعد ذلك فيلم "الحب فوق هضبة الهرم" عام 1986.
في عيد ميلاد عائشة
موقف لها مع الفنان فؤاد المهندس

دخلت مجال التمثيل عن طريق الصدفة فأنقذت فريق عمل مسرحية "سك على بناتك" في إحدى العروض المسرحية بسبب سفر سناء، حينها قال لها الفنان فؤاد المهندس، جملة لا زالت تتذكرها وهي "انتي فتحتي بيوت لأننا كنا هنقف لحد ما تيجي سناء"، وكانت هنا نقطة البداية.
في عيد ميلاد عائشة
موقف كوميدي لها مع الفنان عادل إمام

وقالت فى إحدى الحوارات الصحفية، "اشتغلت مع ناس كتير من التقال ولا أخاف من مواجهة أى فنان، إلا الفنان الوحيد اللى طلبت أقابله قبل التصوير كان الزعيم عادل إمام، وذلك قبل مشاركتى فى فيلم المنسى وكنت أقوم فيه بدور شقيقته، حيث ذهبت له فى التصوير قبل أن أبدأ مشاهدى، وسأل مين اللى جاية دى؟، قلتله أنا عائشة الكيلانى، فقال لى "هو أنا كل مرة أشوفك بوش وشكل مختلف، وقلت له أنا خايفة منك، فقال ده أنا اللى أخاف منك".
في عيد ميلاد عائشة
مشوارها مع عمليات التجميل

تداول الفترة الماضية عدد كبير من الصور للفنانة عائشة الكيلاني بشكل متغير تماما عما اعتدنا على مشاهدته، وقال البعض إنها أجريت عمليات تجميل، وردات عائشة الكيلاني على هذه الشائعات في إحدى الحوارات التلفزيونية قائلة:"إن تقدمها فى العمر وزيادة الوزن وراء هذا التغيير، بالإضافة إلى إجرائها عملية تجميل واحدة فى الأسنان لدواعي طبية".

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