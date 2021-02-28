في عيد ميلاد عائشة الكيلاني.. أنقذت فؤاد المهندس وعادل إمام «بيخاف منها»



تحتفل اليوم 28 فبراير الفنانة عائشة الكيلانى بعيد ميلادها، والتي اشتهرت في السينما بأدوار المرأة خفيفة الظل، ولكن غير الجميلة.



وحصلت على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل عام 1987، وقدمت العديد من الأعمال المتنوعة بين التلفزيون والمسرح والسينما.



بدايتها الفنية

بدأت الفنانة عائشة الكيلاني مسيرتها الفنية وهي لا تزال طالبة في المعهد عندما شاركت بمسرحية "البرنسيسة" عام 1984 م، ثم بعد ذلك فيلم "الحب فوق هضبة الهرم" عام 1986.

تحتفل اليوم 28 فبراير الفنانة عائشة الكيلانى بعيد ميلادها، والتي اشتهرت في السينما بأدوار المرأة خفيفة الظل، ولكن غير الجميلة.وحصلت على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل عام 1987، وقدمت العديد من الأعمال المتنوعة بين التلفزيون والمسرح والسينما.بدأت الفنانة عائشة الكيلاني مسيرتها الفنية وهي لا تزال طالبة في المعهد عندما شاركت بمسرحية "البرنسيسة" عام 1984 م، ثم بعد ذلك فيلم "الحب فوق هضبة الهرم" عام 1986.

موقف لها مع الفنان فؤاد المهندس



دخلت مجال التمثيل عن طريق الصدفة فأنقذت فريق عمل مسرحية "سك على بناتك" في إحدى العروض المسرحية بسبب سفر سناء، حينها قال لها الفنان فؤاد المهندس، جملة لا زالت تتذكرها وهي "انتي فتحتي بيوت لأننا كنا هنقف لحد ما تيجي سناء"، وكانت هنا نقطة البداية.

دخلت مجال التمثيل عن طريق الصدفة فأنقذت فريق عمل مسرحية "سك على بناتك" في إحدى العروض المسرحية بسبب سفر سناء، حينها قال لها الفنان فؤاد المهندس، جملة لا زالت تتذكرها وهي "انتي فتحتي بيوت لأننا كنا هنقف لحد ما تيجي سناء"، وكانت هنا نقطة البداية.

موقف كوميدي لها مع الفنان عادل إمام



وقالت فى إحدى الحوارات الصحفية، "اشتغلت مع ناس كتير من التقال ولا أخاف من مواجهة أى فنان، إلا الفنان الوحيد اللى طلبت أقابله قبل التصوير كان الزعيم عادل إمام، وذلك قبل مشاركتى فى فيلم المنسى وكنت أقوم فيه بدور شقيقته، حيث ذهبت له فى التصوير قبل أن أبدأ مشاهدى، وسأل مين اللى جاية دى؟، قلتله أنا عائشة الكيلانى، فقال لى "هو أنا كل مرة أشوفك بوش وشكل مختلف، وقلت له أنا خايفة منك، فقال ده أنا اللى أخاف منك". وقالت فى إحدى الحوارات الصحفية، "اشتغلت مع ناس كتير من التقال ولا أخاف من مواجهة أى فنان، إلا الفنان الوحيد اللى طلبت أقابله قبل التصوير كان الزعيم عادل إمام، وذلك قبل مشاركتى فى فيلم المنسى وكنت أقوم فيه بدور شقيقته، حيث ذهبت له فى التصوير قبل أن أبدأ مشاهدى، وسأل مين اللى جاية دى؟، قلتله أنا عائشة الكيلانى، فقال لى "هو أنا كل مرة أشوفك بوش وشكل مختلف، وقلت له أنا خايفة منك، فقال ده أنا اللى أخاف منك".