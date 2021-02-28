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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

2113 إصابة جديدة بكورونا في الفلبين

الأحد 28/فبراير/2021 - 11:01 ص
الصحة في الفلبين
الصحة في الفلبين
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أعلنت وزارة الصحة في الفلبين، اليوم الأحد، تسجيل 2113 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 576 ألفا و352 حالة.

وذكرت الوزارة حسبما أوردت صحيفة "فلبين ستار" المحلية أن 29 مريضًا توفوا جراء الإصابة بالفيروس التاجي؛ لترتفع حصيلة الوفيات إلى 12 ألفًا و318 حالة.

وأفادت بأن 9 آلاف و418 شخصا تماثلوا للشفاء؛ ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 534 ألفًا و271 متعافيًافيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في الفلبين 29 ألفا و763 حالة.

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