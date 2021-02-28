بعد ظهورها بالأبيض والأسود.. أبرز إطلالات الإعلامية ريا أبي راشد

نشرت الإعلامية ريا أبي راشد صور جديدة لها، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، حيث ظهرت خلالها بإطلالة ساحرة وناعمة.وظهرت الإعلامية مُرتدية فستان متوسط الطول باللون الأبيض والأسود بأكمام طويلة، مع حذاء باللون الأسود وتركت شعرها منسدلًا على ظهرها، وحرصت علي وضع مكياج ناعم يبرز جمالها وابتعدت عن التكلف في اختياراتها، وارتدت قرطين باللون الفضي اللامع.- قصات شعر بسيطةدائما ما تميل "ريا" إلي البساطة في اختيار تسريحات شعرها، حيث دائما ما تظهر بشعر منسدل وانسيابي، وتختار اللون الكستنائي الذي يتماشى مع لون بشرتها.و من يتابع اطلالات الإعلامية ريا أبي راشد، يلاحظ تغييرات طرأت على أسلوبها في الموضة هذا العام، أصبحت تجمع بين الأسلوب الكلاسيكي الناعم ولشبابي العصري، ودائما ما تظهر بشكل جمالي عصري، ونرصد مجموعة من أبرز إطلالاتها.