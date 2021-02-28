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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

بعد ظهورها بالأبيض والأسود.. أبرز إطلالات الإعلامية ريا أبي راشد

الأحد 28/فبراير/2021 - 11:00 ص
ريا أبي راشد
ريا أبي راشد
هويدا سعيد
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نشرت الإعلامية ريا أبي راشد صور جديدة لها، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، حيث ظهرت خلالها بإطلالة ساحرة وناعمة.

وظهرت الإعلامية مُرتدية فستان متوسط الطول باللون الأبيض والأسود بأكمام طويلة، مع حذاء باللون الأسود وتركت شعرها منسدلًا على ظهرها، وحرصت علي وضع مكياج ناعم يبرز جمالها وابتعدت عن التكلف في اختياراتها، وارتدت قرطين باللون الفضي اللامع.

- قصات شعر بسيطة

دائما ما تميل "ريا" إلي البساطة في اختيار تسريحات شعرها، حيث دائما ما تظهر بشعر منسدل وانسيابي، وتختار اللون الكستنائي الذي يتماشى مع لون بشرتها.

و من يتابع اطلالات الإعلامية ريا أبي راشد، يلاحظ تغييرات طرأت على أسلوبها في الموضة هذا العام، أصبحت تجمع بين الأسلوب الكلاسيكي الناعم ولشبابي العصري، ودائما ما تظهر بشكل جمالي عصري، ونرصد مجموعة من أبرز إطلالاتها.

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