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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المعارضة البيلاروسية تدعو بروكسل لتشديد العقوبات ضد لوكاشينكو

الأحد 28/فبراير/2021 - 11:00 ص
ألكسندر لوكاشينكو
ألكسندر لوكاشينكو
وكالات
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أعربت المعارضة البيلاروسية عن أملها في تشديد العقوبات من جانب الاتحاد الأوروبي من أجل إضعاف الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو وكي يمكن إسقاطه من خلال موجة احتجاجات جديدة في الربيع.

وصرحت سفيتلانا تيخانوفسكايا التي تعتبرها الحركة الديمقراطية في بيلاروس الفائزة بالانتخابات الرئاسية قبل ستة أشهر، لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد بأنها تعول على المقاومة داخل البلاد، وكذلك على "تحالف قوي" بين الحكومة الأمريكية الجديدة والاتحاد الأوروبي.

وأضافت قائلة: "الضغط سيزداد يوما بعد يوم، وفي وقت ما لن يستطيع لوكاشينكو تحمل الضغط، وسوف يغادر نظام حكم لوكاشينكو سوف يسقط هذا العام، اعتقد أنه سيرحل في الربيع".

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