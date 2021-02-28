رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جرحى في سقوط طائرة روسية بريف تل تمر

الأحد 28/فبراير/2021 - 11:00 ص
سقوط طائرة
سقوط طائرة
مروة عنبر
طباعة
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم الأحد، بسقوط طائرة مروحية روسية ضمن مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها.

وسقطت الطائرة بين قريتي قاسمية وريحانية بريف تل تمر شمالي الحسكة، الواقعة تحت النفوذ التركي على مقربة من قاعدة المباقر التي تتخذها القوات الروسية قاعدة عسكرية لها.

ولم ترد معلومات مؤكدة عن أسباب سقوط الطائرة إذا ما كان عطل فني أو هبوط اضطراري، وسط معلومات مؤكدة عن إصابة طاقهما بجراح أحدهما خطرة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائى لغات 2021 (صور)

حبس عاطلين بتهمة خطف واغتصاب طالبة بالقليوبية

وضعت «روج» على الهواء.. تفاصيل اللقطة المحرجة لمذيعة القناة الأولى

«الأوقاف» تعلن ضوابط إقامة صلاة التراويح في رمضان

الصور

image description

رئيس جامعة دمياط رئيسا للجنة التربية باليونسكو

image description

رئيس «رأس البر» يخضع لقياس الحرارة خلال تفقد الامتحانات

image description

إنقاذ 10 اشخاص من أسفل العقار المنهار فى أسيوط (صور)

image description

«الحالة طوارئ».. كيف مرّ اليوم الأول لامتحانات جامعة حلوان؟ (صور)

image description

محافظ أسيوط يشيد بطلاب التعليم الفنى لمشاركتهم فى تجميل الشوارع

الأكثر قراءة

نموذج استرشادى للصف الرابع الابتدائى الترم الأول 2021

«الوطنية للإعلام»: وقف فريق عمل «حلقة المكياج» بنشرة التاسعة وإحالته للتحقيق

تسريب امتحان «عربي تانية ثانوي» (صور)

حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 28-2-2021

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

الأمير ويليام يحث مواطنين على تطعيم لقاح كورونا

معهد الفلك: بدء فصل الربيع 20 مارس

طريقة حقن مبتكرة لزيادة عدد جرعات لقاح كورونا

مقتل 11 في هجوم مسلح على حفل بالمكسيك

أيام زمان

قصة حرق سهير زكى لـ 20 بدلة رقص

رسالة محمد الموجى للفنانة شادية

«ذهبت للعزاء بملابس مغرية».. موقف محرج فى حياة نبيلة عبيد

موقف محرج للفنان محمود ياسين أثناء تصوير فيلم «امرأة لا تخلع ملابسها»

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
فساد الرأي
مؤمن المحمدي
مكسب بزرميط
ماجد حبته
ابتزاز على نار هادئة
د.أحمد الخميسى
شخصيات مشهورة.. الأصل والصورة
المزيد

الثقافة

أستاذ بجامعة الأزهر: الإمام محمد عبده غير لغة الصحافة وسبق عصره بـ100 عام

«الثقافة السورية» تطلق «الحاضنة الموسيقية» لدعم الفرق الخاصة

ننشر فعاليات المجلس الأعلى للثقافة اليوم

ليلى طاهر تستعرض مسيرتها الفنية بصالون الفن والمجتمع.. (صور)