جرحى في سقوط طائرة روسية بريف تل تمر

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم الأحد، بسقوط طائرة مروحية روسية ضمن مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها.وسقطت الطائرة بين قريتي قاسمية وريحانية بريف تل تمر شمالي الحسكة، الواقعة تحت النفوذ التركي على مقربة من قاعدة المباقر التي تتخذها القوات الروسية قاعدة عسكرية لها.ولم ترد معلومات مؤكدة عن أسباب سقوط الطائرة إذا ما كان عطل فني أو هبوط اضطراري، وسط معلومات مؤكدة عن إصابة طاقهما بجراح أحدهما خطرة.