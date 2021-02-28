بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة شقيقته في حادث مروري بالبحيرة

لقى شخص مصرعه وأصيبت شقيقته، إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بالرصيف بطريق العلمين الدولي بنطاق دائرة مركز شرطة وادى النطرون بمحافظة البحيرة.تلقى اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف وبالفحص تبين وفاة فرج مسعود حميده محمود، 60 سنة، مقيم بالدلنجات، وإصابة شقيقته عزيزه مسعود حميده محمود، 53 سنة، مقيمة بالدلنجات، بجرح قطعب بفروة الراس واشتباه كسر في الذراع الأيمن، وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.و تم نقل الجثة لثلاجه حفظ الموت بمستشفى ايتاى البارود تحت تصرف النيابة العامة.