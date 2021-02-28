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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير الإسكان: تنفيذ 75% من 29496 وحدة «سكن كل المصريين» بحدائق العاصمة

الأحد 28/فبراير/2021 - 10:59 ص
الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار
محمد إبراهيم
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أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن نسبة تنفيذ 29496 وحدة سكنية 1124 عمارة بمبادرة الرئيس "سكن كل المصريين" محور محدودى الدخل بلغت نحو 75% بمدينة حدائق العاصمة، لافتًا إلى أن الدولة تسعى حاليًا لتوفير المسكن الملائم بأقل أعباء لأصحاب الدخول المحدودة من خلال الدعم المباشر وغير المباشر للوحدات السكنية، التي يتم تنفيذها للمستفيدين.

وأضاف المكتب الاعلامي لوزير الإسكان، في بيان له، أنه في سياق متصل، قام المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، بجولة ميدانية بمشروعات الإسكان والمرافق بالمدينة، يرافقه مسئولو الجهاز والمشروعات، وذلك في إطار دفع العمل وسرعة الانتهاء من الأعمال الجاري تنفيذها بالمواصفات المطلوبة.

واستهل رئيس جهاز حدائق العاصمة، ومرافقوه جولتهم، بتفقد المرحلة الأولى لمواقع عمارات المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" بقيمة استثمارية تبلغ نحو 7.5 مليار جنيه، مؤكدًا خلال جولته بالمشروع على سرعة الانتهاء من الأعمال الجاري تنفيذها وبالمواصفات والجودة المطلوبة، حيث من المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى خلال العام الجاري.

كما تفقد رئيس جهاز حدائق العاصمة، أعمال تنفيذ المرافق بمنطقة 2350 فدانا بالمدينة، حيث يتم تنفيذ أعمال المرافق بالمرحلة الأولي وتشمل شبكات (مياه-صرف) بقيمة تبلغ نحو 160 مليون جنيه.

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