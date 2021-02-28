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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«شارك 2030» يتيح بيانات مشروعات «حياة كريمة» في 12 محافظة

الأحد 28/فبراير/2021 - 10:55 ص
الدكتور جميل حلمي،
الدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة
أميرة ممدوح
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أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن إتاحة البيانات التفصيلية لأهم المشروعات المُنفذة في قرى المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والبالغ عددها 375 قرية عبر تطبيق المحمول "شارك 2030"، وذلك في إطار حرص الوزارة على تفعيل المشاركة المجتمعية ومتابعة المواطن.

وأكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن إتاحة البيانات عبر التطبيق يهدف لتمكين المواطنين من مُتابعة تشغيل المشروعات وإبداء مقترحاتهم وتعليقاتهم بشأنها، وبشأن أية مشروعات أخرى مطلوب تنفيذها.

وأوضحت أن تطبيق "شارك 2030" هو أول تطبيق إلكتروني تفاعلي، الهدف منه توعية المواطنين بالمشروعات التنموية التي تنفذها الدولة، وفي ذات الوقت السماح بتقديم المقترحات والأفكار أو المبادرات ذات الأولوية بالنسبة لهم، وفق آليات وضوابط محددة لدراسة قابلية تنفيذ هذه المشروعات.

ومن جانبه أشار الدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لمتابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة، إلي أنه تمت إتاحة البيانات التفصيلية لأهم المشروعات المُنفذة في 12 محافظة تتضمن محافظات أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، الإسماعيلية، المنيا، البحيرة، القليوبية، الدقهلية، الوادي الجديد، مطروح، أسوان، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" على التطبيق، حتى يتسنى للمواطنين إبداء أرائهم ومقترحاتهم بخصوصها، وكذا معوقات التشغيل إن وجدت.

وأضاف حلمي أن مشروعات "حياة كريمة" التي يتضمنها تطبيق "شارك 2030" تغطي حاليًا 6 قطاعات تتمثل في قطاع الإسكان، التعليم، الموارد المائية والري، التنمية المحلية، الاتصالات، الصحة.

ومن أهم المشروعات المُنفذة في قطاع الإسكان والمرافق، الإنتهاء من تنفيذ صرف صحي في قريتي البلايزة وأبو خرص بمركز أبوتيج، بمحافظة أسيوط، وصرف صحي قرية الأبطال، بالقنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، وصرف صحي قرية النجوع قبلي بمركز إسنا بمحافظة الأقصر، وصرف صحي قرية زاوية صقر بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، وصرف صحي قرية بني حميل بمركز البلينا بمحافظة سوهاج، إلى جانب مشروعات قطاع التعليم، والتي تضمنت إنشاء مدرسة حسام الدين شكري محمد للتعليم الأساسي، بقرية ريفا بمحافظة أسيوط، بعدد 11 فصلا بطاقة استيعابية 440 طالبا، ومدرسة عمر بن الخطاب تعليم أساسي بقرية علي بن أبي طالب، بمحافظة سوهاج، بعدد 33 فصل، بطاقة استيعابية 1320 طالبا، ومدرسة أولاد الشيخ الابتدائية بمحافظة المنيا، بعدد 18 فصلا، بطاقة استيعابية 720 طالبا.

وتضمنت المشروعات التي تمت إتاحة بياناتها التفصيلية على التطبيق، تغطية ترعة العداية بقرية زاوية صقر بمحافظة البحيرة بطول 0.7 كم، وإنشاء كوبري على مخر السيل بقرية نزلة أولاد الشيخ بمحافظة المنيا، وتجديد شبكات الصرف المغطى بقرية العونة (زمام 220 فدان) بمحافظة أسيوط، وتنفيذ شبكة إتصالات بقرية الرابعة بذور بمحافظة البحيرة، وتطوير مكتب بريد بقرية عرابة أبو الدهب بمحافظة سوهاج.

جدير بالذكر أنه يمكن تنزيل تطبيق "شارك 2030" من خلال متجر جوجل عبر الرابط التالي https:bit.ly3dU3ilW، على أن يقوم المستخدم بتسجيل الدخول في التطبيق عقب تنزيله، ثم الضغط على "المحافظات"، ثم تحديد "المحافظة" ثم الضغط على "مشروعات جاري تنفيذها أو "مشروعات تم تنفيذها"، كما يمكن للمواطن اقتراح أي مشروع بالضغط على "اقترح مشروعك" وإدخال اسم المشروع، وأهميته، وتحديد موقعه الجغرافي (المدينةالقرية).

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