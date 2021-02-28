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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الصور الأولى لضحايا حادث التصادم في عين شمس

الأحد 28/فبراير/2021 - 10:54 ص
ضحايا حادث التصادم
ضحايا حادث التصادم
حسام التمساح
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حصلت "الدستور" على صور سائق توك توك وطفلة لقيا مصرعهما في حادث تصادم بدائرة قسم عين شمس في محافظة القاهرة، وكلفت النيابة بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة، والاستعلام عن وجود مصابين في الحادث.

و تلقت غرفة عمليات النجدة بمحافظة القاهرة، بلاغًا بانقلاب توك توك في عين شمس، وانتقل رجال المرور إلى المكان لرفع حطام الحادث، وتبين انقلاب "توكتوك" أثناء سيره بشارع 6 أكتوبر، بعدما اختلت عجلة القيادة منه نتيجة للسرعة الزائدة وتوفي السائق والطفلة ونقلوا الى المستشفى، وتم رفع حطام الحادث بالكامل.

وفي سياق منفصل لقي شخص مصرعه وأصيب شخصان آخران في حادث تصادم سيارتي نقل بطريق السويس القاهرة الصحراوي، وتم تدخل قوات أمن السويس لرفع آثار الحادث وإعادة حركة المرور.

و كان قد تلقى مدير مرفق إسعاف السويس، إخطارًا بحدوث تصادم بمنطقة دوران الجفرة بالطريق المؤدي للقاهرة، وتم توجيه 3 سيارات إسعاف لموقع الحادث، بينما توجهت قوات تأمين الطرق لرفع آثار الحادث والتحقيق في معرفة أسبابه.

تبين من معاينة الحادث، مصرع إبراهيم متولي أحمد، 26 سنة، من كفر صقر محافظة الشرقية، وإصابة زميله أحمد محمود جمعة من نفس بلدته، كما أُصيب عبد الباسط السيد إبراهيم، 53 سنة، سائق من ميت غمر دقهلية، وكلاهما مصابان بارتجاج في المخ.
الصور الأولى لضحايا حادث التصادم في عين شمس
الصور الأولى لضحايا حادث التصادم في عين شمس
الصور الأولى لضحايا حادث التصادم في عين شمس
الصور الأولى لضحايا حادث التصادم في عين شمس

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