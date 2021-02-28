انطلق اليوم.. التطعيم ضد شلل الأطفال بأسوان في 6 نقاط

مع انطلاق فعاليات الحملة المحدودة للتطعيم ضد شلل الأطفال في محافظة أسوان، داخل مختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة، وتهدف فعاليات الحملة الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال، ترصد '' الدستور'' معلومات حول الحملة:1- تستهدف تطعيم جميع الأطفال من سن يوم إلى سن 5 سنوات.2- مقرر تنفيذها في الفترة من 28 فبراير الجارى وحتى 3 مارس القادم.3- تستهدف تطعيم جميع الأطفال من سن يوم إلى سن 5 سنوات.4- يصل إجمالي الأطفال التي تستهدفهم الحملة بمحافظة أسوان 257 ألف و219 طفلا وطفلة.5- استراتيجية التطعيم تقوم على تغطية جميع المواقع الجغرافية بالمحافظة لتشمل التطعيم من منزل إلى منزل.6- يشارك في الحملة فرق متحركة وثابتة بإجمالى 1201 فريق ووفقًا لخطة تنفيذية تتضمن جميع مكاتب الصحة والوحدات الصحية ورعاية الأمومة والطفولة والمراكز الطبية.