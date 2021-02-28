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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انطلاق الحملة القومية لتطعيم 69 ألف طفل ضدد شلل الأطفال بالبحرالأحمر

الأحد 28/فبراير/2021 - 10:51 ص
شلل الأطفال
شلل الأطفال
علي عواد
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انطلقت صباح اليوم الأحد، فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضدد مرض شلل الأطفال بمحافظة البحرالاحمر، عن طريق 240 فرقة ثابته ومتحركة بالإضافة للعاملين بمديرية الصحة بالمحافظة.

وأوضح الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة، أن الحملة تستهدف تطعيم 69263 طفلا بمحافظة البحر الأحمر، من عمر يوم وحتى 5 سنوات، بما في ذلك الأطفال الأجانب المقيمين في المحافظة بغض النظر عن جنسياتهم، وأن التطعيم آمن ومجاني لرفع مناعة الأطفال، من خلال مشاركة 240 فرقة ثابتة ومتحركة، بالإضافة للعاملين بالقطاع الصحى بالمديرية، والإدارات الصحية التابعة بنطاق المحافظة لتنفيذ الحملة القومية.

وأكد مرعي، في بيان له، إن الحملة سوف تستمر الحملة لمدة 4 أيام اعتبارا من اليوم الأحد حتى يوم الأربعاء الموافق 3 مارس المقبل، مؤكدا أن الحملة تأتي في إطار الجهود المبذولة للارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

ووجه وكيل وزارة الصحة بتذليل كافة العقبات التى تواجه الفرق المتحركة والثابتة، والمجموعات المشكلة من الأطباء وأطقم التمريض والإداريين، المشاركين في حملة التطعيم لتحقيق المستهدف منها.
انطلاق الحملة القومية لتطعيم 69 ألف طفل ضدد شلل الأطفال بالبحرالأحمر
انطلاق الحملة القومية لتطعيم 69 ألف طفل ضدد شلل الأطفال بالبحرالأحمر

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