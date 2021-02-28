الجلسة سرية.. النيابة تطالب المواطنين بتقديم أدلة جرائم «السوشيال ميديا»
الأحد 28/فبراير/2021 - 12:31 م
حسام محفوظطباعة
عملت النيابة العامة خلال الفترة الماضية علي مواجهة ظاهرة جديدة، وهي تداول معلومات أو فيديوهات لوقائع بالتحقيقات، أو اتهامات لأشخاص علي صفحات مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا"، دون تقديمها للنيابة العامة.
وحرصت النيابة برئاسة المستشار حماده الصاوي، على مناشدة الكافة إلى وقف مثل هذه الفيديوهات، وإرسالها الي النياية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ونسرد في هذا التقرير أهم المناشدات من النيابة العامة.
- سرية بيانات ضحايا التحرش والاغتصاب والاعتداء الجنسي
خلال الفترة الماضية قالت النيابة العامة أنه بعد ما تكشف في الآونة الأخيرة من عزوف بعض المجنى عليهن عن الإبلاغ عن الجرائم التي وقعت عليهم خشية تأثيرها على سمعتهن والإضرار بها، تقرر معاقبة من يفشي سرية معلومات المجني عليهن المادة 310 من قانون العقوبات.
و وافقت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قانون قدمته وزارة العدل للحفاظ على سرية أقوال المجني عليها في قضايا التحرش والاغتصاب والاعتداء الجنسي، والتي نصت العقوبة فيها على الحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري، كل من أفشى أمور خاصة ببيانات وأقوال المجني عليهن.
- فيديو الاعتداء على فتاة الفيرمونت
كانت آخر المناشدات وجهتها النيابة منذ أيام بمطالبة من يتوافر لديه الفيديو موضوع الاتهام بقضية فتاة فندق "فيرمونت نايل سيتي"، بتقديمه لجهات التحقيقات.
وأكدت النيابة خلال بيان لها، ضمانَ سرية بيانات الشهود ومقدمي هذه الأدلة وحمايتهم إعمالًا لأحكام الدستور والقانون، وقالت، "إن توافر هذا المقطع سيكون من شأنه الإسهام في تحقيق العدالة بهذه الواقعة، ومن ثم فإنها تدعو الكافة إلى تفعيل دورهم المجتمعي الإيجابي، بالمبادرة بتقديم هذا المقطع إلى، النيابة إما بصورة مباشرة أو الإرسال عبر البريد الإلكتروني [email protected] المكفول بالحماية الفنية اللازمة".
- طبيب مصر الجديدة المتحرش
وفي واقعة تحرش طبيب بمصر الجديدة بفتاتين وانتشار الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا" وجهت النيابة العامة، نداء للفتيات اللائى تعرضن للتحرش وهتك العرض على يد الطبيب، وكل من يمتلك معلومات عن وقائع هذا الطبيب بسرعة التوجه إلى نيابة النزهة الجزئية، بمجمع محاكم مصر الجديدة بالقاهرة، للإدلاء بشهادة والمعلومات الكاملة حول المتهم وما ارتكبه بحق أي فتاة، ووقف نشر المعلومات التي لديهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
وذلك بعد أن تلقى مكتب النائب العام، بلاغين من محامين لفتاتين، أبلغتا عن المتهم أنه خطفهما بطريق التحايل وهتك عرضهما خلال عامي 2011 و2012.
- رصد تهديدات لفتاة التحرش بميت غمر للنيل منها
في واقعة التحرش بفتاة بمنطقة ميت غمر، أكدت النيابة العامة رصدها ما يثار بمواقع التواصل الاجتماعي من منشورات تنال من المجني عليها وتتضمن تهديدًا لها، وأخرى تتناول تفصيلات غير دقيقة عن الواقعة، مؤكدةً اتخاذها ما يلزم من إجراءات قِبَل ما قد تشكله هذه المنشورات من جرائم معاقب عليها قانونًا، وتهيب بالكافة إلى عدم تداول المنشورات التي تتضمن معلومات غير دقيقة عن الواقعة، والالتزام بما تصرح به النيابة العامة في بياناتها الرسمية حرصًا على سلامة التحقيقات.
- ادعاء متهم إصابته بالسرطان لجمع أموال
وفي واقعة ادعاء متهم إصابته بالسرطان وجمع أموال، أهابت النيابة العامة بالكافَّة إلى تحري المصارف التي يودعون بها صدقاتهم وتبرعاتهم، فصرف الصدقات دون تحرٍ يمنع وصولها لكل محتاج متعفف، وأكدت «النيابة العامة» أن من أسباب زوال النعم ادعاءَ زوالها، وأنه لا سبيل لدوامها وزيادتها إلا بشكرها.
وحرصت النيابة برئاسة المستشار حماده الصاوي، على مناشدة الكافة إلى وقف مثل هذه الفيديوهات، وإرسالها الي النياية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ونسرد في هذا التقرير أهم المناشدات من النيابة العامة.
- سرية بيانات ضحايا التحرش والاغتصاب والاعتداء الجنسي
خلال الفترة الماضية قالت النيابة العامة أنه بعد ما تكشف في الآونة الأخيرة من عزوف بعض المجنى عليهن عن الإبلاغ عن الجرائم التي وقعت عليهم خشية تأثيرها على سمعتهن والإضرار بها، تقرر معاقبة من يفشي سرية معلومات المجني عليهن المادة 310 من قانون العقوبات.
و وافقت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قانون قدمته وزارة العدل للحفاظ على سرية أقوال المجني عليها في قضايا التحرش والاغتصاب والاعتداء الجنسي، والتي نصت العقوبة فيها على الحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري، كل من أفشى أمور خاصة ببيانات وأقوال المجني عليهن.
- فيديو الاعتداء على فتاة الفيرمونت
كانت آخر المناشدات وجهتها النيابة منذ أيام بمطالبة من يتوافر لديه الفيديو موضوع الاتهام بقضية فتاة فندق "فيرمونت نايل سيتي"، بتقديمه لجهات التحقيقات.
وأكدت النيابة خلال بيان لها، ضمانَ سرية بيانات الشهود ومقدمي هذه الأدلة وحمايتهم إعمالًا لأحكام الدستور والقانون، وقالت، "إن توافر هذا المقطع سيكون من شأنه الإسهام في تحقيق العدالة بهذه الواقعة، ومن ثم فإنها تدعو الكافة إلى تفعيل دورهم المجتمعي الإيجابي، بالمبادرة بتقديم هذا المقطع إلى، النيابة إما بصورة مباشرة أو الإرسال عبر البريد الإلكتروني [email protected] المكفول بالحماية الفنية اللازمة".
- طبيب مصر الجديدة المتحرش
وفي واقعة تحرش طبيب بمصر الجديدة بفتاتين وانتشار الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا" وجهت النيابة العامة، نداء للفتيات اللائى تعرضن للتحرش وهتك العرض على يد الطبيب، وكل من يمتلك معلومات عن وقائع هذا الطبيب بسرعة التوجه إلى نيابة النزهة الجزئية، بمجمع محاكم مصر الجديدة بالقاهرة، للإدلاء بشهادة والمعلومات الكاملة حول المتهم وما ارتكبه بحق أي فتاة، ووقف نشر المعلومات التي لديهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
وذلك بعد أن تلقى مكتب النائب العام، بلاغين من محامين لفتاتين، أبلغتا عن المتهم أنه خطفهما بطريق التحايل وهتك عرضهما خلال عامي 2011 و2012.
- رصد تهديدات لفتاة التحرش بميت غمر للنيل منها
في واقعة التحرش بفتاة بمنطقة ميت غمر، أكدت النيابة العامة رصدها ما يثار بمواقع التواصل الاجتماعي من منشورات تنال من المجني عليها وتتضمن تهديدًا لها، وأخرى تتناول تفصيلات غير دقيقة عن الواقعة، مؤكدةً اتخاذها ما يلزم من إجراءات قِبَل ما قد تشكله هذه المنشورات من جرائم معاقب عليها قانونًا، وتهيب بالكافة إلى عدم تداول المنشورات التي تتضمن معلومات غير دقيقة عن الواقعة، والالتزام بما تصرح به النيابة العامة في بياناتها الرسمية حرصًا على سلامة التحقيقات.
- ادعاء متهم إصابته بالسرطان لجمع أموال
وفي واقعة ادعاء متهم إصابته بالسرطان وجمع أموال، أهابت النيابة العامة بالكافَّة إلى تحري المصارف التي يودعون بها صدقاتهم وتبرعاتهم، فصرف الصدقات دون تحرٍ يمنع وصولها لكل محتاج متعفف، وأكدت «النيابة العامة» أن من أسباب زوال النعم ادعاءَ زوالها، وأنه لا سبيل لدوامها وزيادتها إلا بشكرها.