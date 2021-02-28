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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

عميد إعلام الأزهر يستقبل الطلاب ويؤكد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية

الأحد 28/فبراير/2021 - 10:49 ص
عميد الكلية الإعلام
عميد الكلية الإعلام في جامعة الأزهر،
إسلام أبوالمجد
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حرص عميد الكلية الإعلام في جامعة الأزهر، الأستاذ الدكتور غانم السعيد، على استقبال الطلاب، مؤكدًا على الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها الجامعة قبل دخول لجان الامتحان.

هذا وكان رئيس جامعة الأزهر الدكتور محمد المحرصاوي، تفقد أعمال لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020 2021م، بكليات فرع البنات بمدينة نصر، والتي شملت كليات: الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، والدراسات الإنسانية للبنات.

وأوضح المركز الإعلامي بالجامعة أن الجولة التفقدية جاءت في إطار متابعة رئيس الجامعة لانضباط سير العمل باللجان والوقوف على التزام الكليات والطالبات بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية في مواجهة جائحة فيروس كورونا؛ من أجل الحفاظ على سلامة الجميع.

ووجه الشكر للمشرفين على تنظيم الامتحانات؛ لما لمسه من التزام وانضباط بالتعليمات والإجراءات التي وضعتها الجامعة لضبط العملية الامتحانية داخل اللجان وخارجها، مشددًا على ضرورة الاستمرار في مراقبة ومتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية؛ لمواجهة عدوى فيروس كورونا، وكذلك بالضوابط واللوائح المنظمة لسير لجان الامتحانات.
عميد إعلام الأزهر يستقبل الطلاب ويؤكد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية
عميد إعلام الأزهر يستقبل الطلاب ويؤكد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية
عميد إعلام الأزهر يستقبل الطلاب ويؤكد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية
عميد إعلام الأزهر يستقبل الطلاب ويؤكد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية
عميد إعلام الأزهر يستقبل الطلاب ويؤكد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية
عميد إعلام الأزهر يستقبل الطلاب ويؤكد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية
عميد إعلام الأزهر يستقبل الطلاب ويؤكد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية
عميد إعلام الأزهر يستقبل الطلاب ويؤكد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية

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