محافظ القليوبية يدشن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال

دشن عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، صباح اليوم، الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالمركز الطبي بمدينة بنها، والتي تبدأ فعاليتها اعتبارا من اليوم الأحد ولمدة أربعة أيام لتطعيم جميع الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات، للحفاظ على مصر خالية من المرض ولرفع المناعة الصحية للأطفال.وقال الهجان، إنه تم إعداد خطة عمل بالتنسيق بين مديرية الشئون الصحية والجهات المعنية لضمان نجاح تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال ولتحقيق المستهدف منها، مشيرا إلى أنه تم التنبيه على رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية القروية لمد يد العون وتيسير الإجراءات ومرافقة الحملة بالقرى والتوابع والعزب للوصول إلى كل مكان داخل المحافظة.من جهته، أكد الدكتور خالد عبد الغني، وكيل وزارة الصحة، استعداد المديرية لبدأ فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال من خلال فرق طبية مدربة وجاهزة، مؤكدا توافر المستلزمات اللازمة للحملة وتوزيع الطعوم ووضع خطة عمل للفرق الطبية الثابتة والمتحركة، وإطلاق الحملات الدعائية للحملة ولصق البوسترات والبنرات، بما يساهم في تحقيق أهداف الحملة ووصول الخدمة لجميع الأطفال المستهدفين والقضاء على شلل الأطفال نهائيا.وأوضح عبدالغني أن الحملة القومية تستهدف تطعيم 1116088 طفل وطفلة على مستوى المحافظة، من عمر يوم وحتى خمس سنوات من المصريين وغير المصريين، مشيرا إلى أنه تم تدريب 2291 فريقا طبيا للقيام بتنفيذ الحملة، منهم 353 فريقا ثابتا بالمراكز الطبية والوحدات الصحية ومكاتب الصحة، و1938 فريقا متحركا من شقة إلى شقة، لافتا إلى أنه تم التشديد على جميع الفرق بإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء العمل.