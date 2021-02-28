وزير النفط العراقي يفتتح مشروعا غازيا لتغذية المحطات الكهربائية

صرح وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار اليوم الأحد بأن وزارة النفط ماضية في خططها للاستثمار الأمثل للثروة الغازية وتحويل الغاز الذي يحرق إلى طاقة مفيدة ترفد محطات إنتاج الطاقة الكهربائية بكميات جيدة من الوقود.وقال عبد الجبار، خلال افتتاحه اليوم محطة كبس الغاز الخامسة في حقل الرميلة الشمالي بطاقة 60 مليون قدم مكعب قياسي يوميا، إن هذا المشروع يعد من المشاريع المهمة لاستثمار الغاز في حقل الرميلة ليضيف كمية 60 مليون قدم مكعب يوميا في المرحلة الأولى من المشروع وصولا إلى 120 مليون قدم مكعب يوميا".وأوضح أن وزارة النفط ماضية في استثمار جميع كميات الغاز المصاحب للعمليات النفطية خلال السنوات القليلة القادمة.