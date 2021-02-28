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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

الأمير ويليام يحث مواطنين على تطعيم لقاح كورونا

الأحد 28/فبراير/2021 - 10:58 ص
الأمير ويليام
الأمير ويليام
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حث الأمير البريطاني ويليام، اليوم الأحد، المواطنين على تلقي التطعيم ضد فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) محذرا من أخطار وسائل التواصل الاجتماعي المليئة بالكثير من الشائعات والمعلومات الخاطئة.

وقال دوق كامبريدج حسبما نقلت قناة (سكاي نيوز) البريطانية مكالمة بالفيديو أجراها دوق ودوقة كامبريدج مع سيدتين تلقيتا اللقاح المضاد للفيروس اليوم "إنه كان من الضروري أن تستمر جهود التلقيح ضد فيروس كورونا، لكي يشعر الشباب بأنه من المهم حقًا أن يحصلوا عليه".

وأعربت إحدى السيدتين عن القلق الذي ساورها إزاء تلقي اللقاح بسبب منشورات وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن التحدث مع أفراد من عائلتها تلقوا التطعيم - والمختصين الطبيين - شجعها على الحصول عليه.

يذكر أن أكثر من 19.6 مليون شخص تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" وفقا لما أظهرته أحدث الأرقام الصادرة من الحكومة البريطانية، في حين تجاوز عدد الأشخاص الذين حصلوا على جرعتهم الثانية 760 ألف شخص.

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