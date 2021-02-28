انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بمطروح (فيديو)

انطلقت اليوم الأحد، الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، بمحافظة مطروح، حيث تستهدف تطعيم الأطفال من سن يوم وحتى 5 سنوات، للأطفال المصريين وغير المصريين المتواجدين على أرض المحافظة بالمجان وتستمر حتى 3 مارس 2021.وأوضح الدكتور شريف الشناوي مدير عام الطب الوقائي والرعاية الأساسية خلال حديثة لـ"الدستور، أن عدد الأطفال المستهدف تطعيمهم بالمحافظة 122 ألفا و108 أطفال في 8 إدارات صحية بالمحافظة، بالإضافة إلى الأطفال الوافدين من خارج المحافظة عبر منفذ السلوم البرى والقادمين من المحافظات الأخرى.وأضاف أن يتم ذلك من خلال 242 فريق طبي ثابت ومتحرك "51 فريق ثابت و193 فريق متحرك" يجوب القرى والنجوع والمنازل للوصول لكافة الأطفال المستهدفين في جميع أرجاء المحافظة.