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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«الثقافة السورية» تطلق «الحاضنة الموسيقية» لدعم الفرق الخاصة

الأحد 28/فبراير/2021 - 10:47 ص
الثقافة السورية
الثقافة السورية
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أطلقت وزارة الثقافة السورية مشروع (الحاضنة الموسيقية) الموجه للموسيقيين السوريين بمختلف شرائحهم، لتشكيل مجموعات صغيرة ودعم الفرق المتوقفة عن العمل، في إطار تشجيع الوزارة للفنون وإحياء نشاطها وتأمين مستقبلها واكتشاف المواهب الفنية.

وذكرت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية، اليوم الأحد، أن الهدف من المشروع دعم المجموعات الموسيقية للتحول إلى فرق دائمة ترفد الحركة الفنية السورية، مشيرة إلى أن الإعداد للمشروع بدأ منذ بضعة أشهر لتهيئة البيئة المناسبة لعمله، حيث شُكلت لجنة تنظيمية خاصة به ضمت مجموعة منتقاة من الموسيقيين من ذوي الخبرة والاختصاص.

وأوضحت وزارة الثقافة السورية أن هذه الحاضنة تهدف إلى تأمين البيئة الفنية والدعم اللوجستي المناسب لتشكيل فرق موسيقية بناء على مشروع محدد حيث تبلغ مدة الاحتضان عاما على الأكثر يخصص خلالها للفرقة المحتضنة مكان للتدريب والإشراف الموسيقي والإداري، ويقدم لها الترويج لتنطلق لاحقًا بعملها الخاص بعد أن تكون قد كونت هويتها الفنية الخاصة.

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