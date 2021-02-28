لجنة لمتابعة ملف البصمة الكربونية لمنشآت جامعة الإسكندرية

وافق مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، عقد المعرض السنوى الأول للمنتجات التراثية والحرفية برعاية الجامعة لعرض إبداعات الطلاب في مختلف الخامات التشكيلية لتشجيع الطلاب على عرض منتجاتهم والربط بين مقومات وكفاءات الخريجين واحتياجات السوق ونشر ثقافة العمل الجماعي، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.جاء ذلك بناء على التقرير المقدم من وكيل كلية التربية الرياضية بنين وبمشاركة كليات التربية النوعية، والتربية للطفولة المبكرة، حول تشكيل مجموعة العمل لتنظيم الحملة التسويقية للمنتجات التراثية طبقًاَ لتوصيات المجلس الأعلى للجامعات فى هذا الشأن.واستعرض المجلس التقرير الخاص بملف البصمة الكربونية وطرق قياسها فى منشآت جامعة الإسكندرية ضمن خطة الجامعة للتحول إلى جامعة خضراء مستدامة، حيث كانت أول جامعة تقوم بحساب البصمة الكربونية داخل منشآتها، وأوصى المجلس بتشكيل لجنة لمتابعة البصمة الكربونية بمنشآت جامعة الإسكندرية ولجنة أخرى لمتابعة التحول الأخضر داخل الجامعة.وعرض أشرف حافظ، أمين عام الجامعة، إجراءات توزيع العمالة وأجهزة كواشف الحرارة وعمليات التطهير والنظافة داخل المنشآت الجامعية بالتنسيق مع أمناء الكليات مع تحفيز العمال بصرف شهادات تقدير ومكافأت مادية تقديرًا لجهودهم.واستعرض المجلس التقرير المقدم من وكيل كلية التجارة عن عقد ورشة عمل بعنوان "التحديات المعاصرة لقطاع المال والأعمال" المشاكل والحلول، وأهم التوصيات كالحفاظ على كيان الشركات وحل مشاكل المستثمرين ودعم القطاع الخاص وعدم تسريح العمالة ودعم الكوادر البشرية والتدريب الجيد لهم، كذلك التقرير المقدم من وكيل كلية الصيدلة حول الدورة التدريبية التي نظمها المجمع العلمي للبحوث الدوائية بالكلية بعنوان "فن وعلم وتكنولوجيا تثقيف المرضى لمقدمي الخدمة الصحية" لمدة أربعة أيام بمشاركة 36 طالبا من كليات الصيدلة بجامعات الإسكندرية، فاروس، دمنهور، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقــل البحري، و6 من الخريجين وصيادلة المستشفيات.كما استعرض وكيل كلية الزراعة التقرير الخاص عن اللقاء الأول لمنصة الكلية الثقافية الإلكترونية بعنوان: "فيروس كورونا المستجد بين التهويل والتهوين، وتقرير عن اللقاء الثانى للمنصة بعنوان "العمارة والمدن الخضراء ودورها فى تحسين البيئة".وناقش المجلس تقرير وكيل كلية الزراعة سابا باشا عن الدورات التدريبية الخدمية التى نظمها قطاع خدمة المجتمع بالكلية والأنشطة الثقافية "On Line" خلال أجازة نصف العام الدراسى فى تخصصات الكلية للتأهيل لسوق العمل وإنشاء مشاريع صغيرة.كما ناقش المجلس التقرير المقدم من وكيل كلية العلوم عن عقد ورشة عمل بعنوان "مهارات إعداد عرض وملصق بحثى ضمن سلسلة "استعد.. مستقبلك بين أيديك" الذى عقد يوم 18 فبراير بالتعاون مع قطاع شئون التعليم والطلاب بالكلية، والتقرير المقدم عن ورشة عمل حول تصميم وتنفيذ التجارب البحثية، والكتابة العلمية للنشر الدولى.وعرض وكيل كلية التربية توصيات مؤتمر قسم اللغة العربية الدولى الثالث "سياقات الخطاب والأجناس الأدبية" والذى عقد فى الفترة من 23ـ25 ديسمبر 2020.ووافق المجلس على بروتوكول التعاون مع وزارة الأوقاف لإقامة دورات تدريبية عن المهارات اللغوية وفن الخطابة للدعاة والأئمة بالوزارة مع عرض التقرير المقدم من وكيل كلية الآداب حول تنظيم سلسلة من الندوات التثقيفية لطلاب الجامعة للتوعية بالقيم والمبادىء وتعميق قيم الإنتماء وذلك بالتعاون مع وزارة الأوقاف بالإسكندرية، كذلك الموافقة على بروتوكول للتعاون مع المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد على المستوى الأكاديمي.