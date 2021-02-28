مقتل جنديين في انفجار لغم أرضي بالعاصمة الصومالية

أعلنت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية مقتل جنديين من الجيش الوطني الصومالي في انفجار لغم أرضي وقع اليوم الأحد، بالقرب من مدرسة داخلية حمر في العاصمة مقديشو.وذكرت الوكالة أن الانفجار استهدف سيارة تابعة للجيش الوطني كانت تمر في الشارع مما أسفر عن سقوط جرحى من المدنيين، وقتل جنديين وإلحاق أضرار بالممتلكات.