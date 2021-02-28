تايلاند تطلق برنامجها للتطعيم ضد كورونا باستخدام لقاح سينوفاك

أطلقت تايلاند اليوم الأحد برنامجها للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) باستخدام لقاح "سينوفاك" الصيني.وذكرت قناة "دويتش فيله" الألمانية أن تايلاند ستبدأ بتطعيم من يعملون في الصفوف الأمامية بالقطاع الصحي والطبي وكذلك أعضاء مجلس الوزراء، إلا أن رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا - 66 عاما - لم يتلق جرعته حيث إنه يعد خارج الفئة العمرية التي ستحصل على اللقاح والتي تتراوح أعمارها بين 18 و59 عاما.وأعلنت الحكومة التايلاندية - في الـ24 من الشهر الجاري عن وصول الدفعة الأولى من لقاح (كوفيد-19) وتحتوى على 200 ألف جرعة من الصين واستقبلها رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا ومسؤولون رفيعو المستوى في مطار سوفارنابومي.