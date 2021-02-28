إجراء 9 عمليات قسطرة قلبية مجانًا بمستشفى طنطا التعليمي الشهر الماضي

‏أعلن الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، عن تمكن فريق طبي بوحدة عيوب القلب الخلقية والهيكلية بالمستشفى التعليمي، من إصلاح عيوب خلقية بالقلب لعدد 9 أطفال، خلال الشهر الماضي، بالمجان.ومن جانبه، أكد الدكتور محمود سليم، مدير المستشفى التعليمى العالمى بجامعة طنطا، دعم الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، والدكتور ‏أحمد غنيم، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية لوحدة عيوب القلب الخلقية، في إطار رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بمستشفيات الجامعة.أوضح مدير المستشفى التعليمى العالمي بجامعة طنطا، أن هذه التدخلات الطبية تمت عن طريق القسطرة دون اللجوء إلى جراحات القلب التقليدية.وأشارت الدكتورة رغدة غنيمي الشيخ رئيس الفريق الطبي ورئيس وحدة تركيبات وعيوب القلب الخلقية بطب طنطا، نجاح هذه التدخلات بنسبة 100%، والتى شملت غلق ثقب بين الاذين لطفلين (1.9 سنة و2.5 سنة)، وغلق ثقب بين البطين لطفلين (4 و10 سنوات)، وغلق وصله شريانيه لثلاث أطفال (2.5 سنة - 3.3 سنة - 14 سنة)، وتوسيع صمام رئوي لطفل يبلغ من العمر 12 يوم، وغلق ثقب جنيني لطفل يبلغ من العمر 8 سنوات.ضم الطاقم الطبي الدكتوره دينا عبد السلام، مدرس أمراض القلب، الدكتوره علياء شعبان، مدرس أمراض القلب، الدكتوره هبه صفوت مدرس أمراض القلب، الدكتوره أسماء رمضان مدرس مساعد أمراض القلب، الدكتوره نوران مصطفي مدرس مساعد أمراض القلب، الدكتوره إيمان حسن، مدرس مساعد أمراض القلب.جدير بالذكر، أن مستشفى طنطا التعليمى تعد واحدة من أهم المستشفيات بإقليم الدلتا المجهزة لتشخيص وعلاج مثل تلك الحالات، ويعمل بها نخبة متميزة ومتخصصة من الأساتذة في قسطرة قلب الأطفال على مدار الساعة.