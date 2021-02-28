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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

18 مليار جنيه.. صرف معاشات مارس غدًا

الأحد 28/فبراير/2021 - 10:44 ص
صرف معاشات
صرف معاشات
ولاء جمال
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تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، غدا الاثنين، صرف معاشات شهر مارس لنحو 10.5 مليون صاحب معاش ومستفيد، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 18 مليار جنيه.

وقال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إنه سيتم الصرف لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم من الشريحة الأولى، والمقدر عددهم بـ2.4 مليون مواطن، اعتبارًا من غدا الاثنين، وحتى بعد غدا الثلاثاء، لمن يتقاضون أقل من 1000 جنيه.

وأشار فى بيان، إلى أنه سيتم الصرف للشريحة الثانية من المستفيدين والبالغ عددهم 2 مليون و400 ألف مستفيد يومي الأربعاء والخميس، 3 و4 مارس، لمن يتقاضون أقل من 2000 جنيه، ثم تليهم الشريحة الثالثة البالغ عددها مليونًا و700 ألف لمن يتقاضون أكثر من 2000 جنيه.

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