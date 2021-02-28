وزير الخارجية العماني يبحث مع نظيره الكويتي التعاون المشترك

بحث وزير الخارجية العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي مع نظيره الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، العلاقات الثنائية المتينة بين البلدين، وسبل تعميق وتوطيد التعاون البناء، ودعم وتطوير مجالات التعاون بما يعود بمزيد من المنافع المتبادلة، ويخدم المصالح المشتركة.وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن الجانبين تبادلا خلال لقائهما اليوم الأحد وجهات النظر والتشاور حول مجمل القضايا الإقليمية والدولية، كما تبادلا الرؤى والأفكار لتعزيز وتيرة العمل الخليجي المشترك في ضوء نتائج قمة "العُلا" التي عقدت في الخامس من يناير الماضي بالمملكة العربية السعودية.