رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تداول 25 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

الأحد 28/فبراير/2021 - 10:43 ص
ميناء
ميناء
ا ش ا
طباعة
أفاد المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بأن الميناء تعامل خلال الـ24 ساعة الماضية مع 25 سفينة.

وأضاف المركز في بيان اليوم الأحد أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 11821 طنا؛ تشمل: 3526 طن فوسفات و2500 طن يوريا و3400 طن رمل و2345 طن سماد و50 طن كوارتز.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 71283 طنا؛ تشمل: 28466 طن ذرة و1700 طن خردة و971 طن خشب زان و6600 طن فول و694 طن عدس و2418 طن حديد و1418 طن زيت طعام و29016 طن قمح.

بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 1038 حاوية مكافئة؛ تشمل: خضراوات (بطاطس وبطاطا) وحاصلات زراعية (ثوم وخس وبرسيم) وفواكه (برتقال ويوسفي وبلح)، يتم تصديرها إلى كل من: الإمارات وكرواتيا وسنغافورة وسلوفينيا وإسبانيا وروسيا وإنجلترا وهونج كونج.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 66 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 2560 حاوية مكافئة.
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 97531 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 103307 أطنان، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 3086 شاحنة.

موضوعات متعلقة

وزير التعليم عن سقوط «سيستم الامتحان»: عوضنا الطلاب.. ولا داعي للقلق

رابط اكواد امتحانات الصف الثاني الثانوي 2021

نموذج استرشادى للصف الرابع الابتدائى الترم الأول 2021

«الصحة» تُطلق الحملة القومية لتطعيم 16.7 مليون طفل ضد شلل الأطفال

الصور

image description

محافظ أسيوط يبحث مقترحات تطوير مشروع الرصف بالمدن والمراكز

image description

رئيس جامعة دمياط رئيسا للجنة التربية باليونسكو

image description

رئيس «رأس البر» يخضع لقياس الحرارة خلال تفقد الامتحانات

image description

إنقاذ 10 اشخاص من أسفل العقار المنهار فى أسيوط (صور)

image description

«الحالة طوارئ».. كيف مرّ اليوم الأول لامتحانات جامعة حلوان؟ (صور)

الأكثر قراءة

تسريب امتحان «عربي تانية ثانوي» (صور)

نموذج استرشادى للصف الرابع الابتدائى الترم الأول 2021

«الوطنية للإعلام»: وقف فريق عمل «حلقة المكياج» بنشرة التاسعة وإحالته للتحقيق

أمطار خفيفة.. الأرصاد تكشف الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

الأمير ويليام يحث مواطنين على تطعيم لقاح كورونا

معهد الفلك: بدء فصل الربيع 20 مارس

طريقة حقن مبتكرة لزيادة عدد جرعات لقاح كورونا

مقتل 11 في هجوم مسلح على حفل بالمكسيك

أيام زمان

قصة حرق سهير زكى لـ 20 بدلة رقص

رسالة محمد الموجى للفنانة شادية

«ذهبت للعزاء بملابس مغرية».. موقف محرج فى حياة نبيلة عبيد

موقف محرج للفنان محمود ياسين أثناء تصوير فيلم «امرأة لا تخلع ملابسها»

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
فساد الرأي
مؤمن المحمدي
مكسب بزرميط
ماجد حبته
ابتزاز على نار هادئة
د.أحمد الخميسى
شخصيات مشهورة.. الأصل والصورة
المزيد

الثقافة

أستاذ بجامعة الأزهر: الإمام محمد عبده غير لغة الصحافة وسبق عصره بـ100 عام

«الثقافة السورية» تطلق «الحاضنة الموسيقية» لدعم الفرق الخاصة

ننشر فعاليات المجلس الأعلى للثقافة اليوم

ليلى طاهر تستعرض مسيرتها الفنية بصالون الفن والمجتمع.. (صور)