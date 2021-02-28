تداول 25 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

أفاد المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بأن الميناء تعامل خلال الـ24 ساعة الماضية مع 25 سفينة.وأضاف المركز في بيان اليوم الأحد أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 11821 طنا؛ تشمل: 3526 طن فوسفات و2500 طن يوريا و3400 طن رمل و2345 طن سماد و50 طن كوارتز.كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 71283 طنا؛ تشمل: 28466 طن ذرة و1700 طن خردة و971 طن خشب زان و6600 طن فول و694 طن عدس و2418 طن حديد و1418 طن زيت طعام و29016 طن قمح.بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 1038 حاوية مكافئة؛ تشمل: خضراوات (بطاطس وبطاطا) وحاصلات زراعية (ثوم وخس وبرسيم) وفواكه (برتقال ويوسفي وبلح)، يتم تصديرها إلى كل من: الإمارات وكرواتيا وسنغافورة وسلوفينيا وإسبانيا وروسيا وإنجلترا وهونج كونج.بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 66 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 2560 حاوية مكافئة.ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 97531 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 103307 أطنان، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 3086 شاحنة.