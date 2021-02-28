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محمد العسيري
الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

شرطة ميانمار تقتل 3 وتصيب 50 خلال الاحتجاجات

الأحد 28/فبراير/2021 - 10:42 ص
ميانمار
ميانمار
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قٌتل ثلاثة أشخاص على الأقل في ميانمار؛ إثر إطلاق النار على متظاهرين في جنوب البلاد ليل أمس السبت؛ خلال احتجاجات مناهضة للانقلاب العسكري الأخير، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وأضافت الصحيفة على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد، أن قوات الأمن شنت حملة قمع أمس على احتجاجات أخرى في جميع أنحاء البلاد، ومنها العاصمة يانجون، واعتقلت مئات الأشخاص مشيرة إلى أن عدد الأشخاص الذين قتلوا بالرصاص في الاحتجاجات الأخيرة ارتفعوا إلى ستة أشخاص على الأقل منذ الانقلاب العسكري الذي جرى في مطلع الشهر الجاري، وأطاح بالحكومة المدنية بقيادة داو أونج سان سو كي.

ونقلت الصحيفة عن طبيب يدعى تون مين، كان يعالج الجرحى في مستشفى محلي قوله: "قٌتل 3 أشخاص وأصيب أكثر من 50 شخصًا آخرين في إطلاق النار في مدينة داوي".. فيما قال شهود عيان إن الشرطة فتحت النار على المتظاهرين في داوي، واستخدمت الغاز المسيل للدموع في محاولة لفض الاحتجاجات.

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