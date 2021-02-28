رئيس جامعة دمياط رئيسا للجنة التربية باليونسكو

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بتشكيل لجنة التربية باللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو، ألكسو، إيسيسكو) برئاسة الدكتور السيد محمد دعدور، رئيس جامعة دمياط.كما تضم اللجنة عضوية ممثلين عن كل من وزارات التعليم العالي، التربية والتعليم، الخارجية، التضامن الاجتماعي، ومدير مركز البحوث التربوية والتنمية والمدير التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار.