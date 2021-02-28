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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الرعاية الصحية: انطلاق الحملة القومية ضد شلل الأطفال في بورسعيد

الأحد 28/فبراير/2021 - 10:35 ص
اللواء أركان حرب
اللواء أركان حرب عادل الغضبان،
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شهد اللواء أركان حرب عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، يرافقه الدكتور عادل تعيلب، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد، انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال صباح اليوم الأحد، من مركز طب أسرة الجوهرة التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية بالمحافظة، أولى محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.

وقالت الهيئة العامة للرعاية الصحية برئاسة الدكتور أحمد السبكي، في بيانها اليوم، إن التطعيم يتم من خلال كافة الوحدات والمراكز الصحية التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد والبالغ عددها 35 وحدة ومركز طبي، وذلك لجميع الأطفال المستهدفين بالتطعيم، من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثامنة مساءً.

وأضافت، أن الحملة التي تم إطلاقها اليوم وتستمر لمدة 4 أيام بالمجان، تستهدف 109.500 ألف طفل بمحافظة بورسعيد، لافتًا إلى إن الحملة تستهدف المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض محافظة بورسعيد من عمر يوم حتى 5 سنوات، وذلك خلال الفترة من الأحد 28 فبراير وحتى الأربعاء 3 مارس 2021.

وتابع البيان: "تأتي الحملة ضمن حملات التطعيم ضد شلل الأطفال التي تنفذها وزارة الصحة والسكان سنويًا، للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال، وبما يتماشى مع رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي للنهوض بالصحة العامة، التي تسهم بدورها الفعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030".

فيما أكد المحافظ أنه سيتم تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال من خلال فرق ثابتة في مكاتب الصحة والوحدات والمراكز الصحية وفي الميادين الكبرى وبجوار المساجد والكنائس المنتشرة في أنحاء المحافظة للوصول إلى كافة الفئات المستهدفة من التطعيم بواقع 350 فرقة تغطي بورسعيد كلها.

ومن جهته، لفت الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان، إلى أن مركز طب أسرة الجوهرة هو إحدى المنشآت الطبية الحاصلة على تسجيل الاعتمادوالجودة من قبل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة خلال يناير الماضي، فيما يبلغ عدد الملفات العائلية من المنتفعين بالمنظومة والمسجلين عليه 9.250 ألف ملف أسري بواقع 30.150 ألف ملف فردي، داعيًا جميع الأسر إلى التوجه إلى المراكز والوحدات والمكاتب الصحية لتطعيم أطفالهم، مؤكدًا أن الطعم آمن وبالمجان للمصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، مناشدًا جميع المواطنين الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد وارتداء الكمامات، للحفاظ على سلامتهم وسلامة أبنائهم.

يشار إلى أنه تم تسجيل آخر حالة شلل أطفال فى مصر عام 2004، كما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن مصر خالية من المرض عام 2006، وعلى الرغم من ذلك تقوم وزارة الصحة والسكان المصرية بتنفيذ حملات قومية سنوية لرفع الحالة المناعية للأطفال أقل من خمس سنوات، وذلك لاستمرار الحفاظ على مصر خالية من المرض.
الرعاية الصحية: انطلاق الحملة القومية ضد شلل الأطفال في بورسعيد
الرعاية الصحية: انطلاق الحملة القومية ضد شلل الأطفال في بورسعيد
الرعاية الصحية: انطلاق الحملة القومية ضد شلل الأطفال في بورسعيد
الرعاية الصحية: انطلاق الحملة القومية ضد شلل الأطفال في بورسعيد
الرعاية الصحية: انطلاق الحملة القومية ضد شلل الأطفال في بورسعيد
الرعاية الصحية: انطلاق الحملة القومية ضد شلل الأطفال في بورسعيد

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