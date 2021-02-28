منها دخول طاقات إنتاجية جديدة.. 5 تحديات تواجه صناعة الأسمنت

قال الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال الأفارقة، إن صناعة مواد البناء والتشييد حصة كبيرة من الاقتصاد المصري، تقدر بنحو 5.9% من الإجمالي، وهى صناعة ذات كثافة عمالية عالية، حيث تساهم صناعة الأسمنت وحدها بحوالي 1% من إجمالي الناتج المحلي، وحوالي 10% من الإنتاج القومي الإجمالي للصناعة المصرية.وأوضح «الشرقاوي»، في تصريحات لـ«لدستور»، أن قطاع صناعة الأسمنت يعمل به نحو 19 شركة عاملة منها 18 شركة خاصة، بالإضافة إلى شركة تابعة للدولة متمثلة في جهاز الخدمة الوطنية، لافتًا إلى القدرة الإنتاجية المملوكة للدولة تصل إلى 19.5 مليون طن من 10 خطوط إنتاج، بينما تصل القدرة الإنتاجية المملوكة للقطاع الخاص 61.7 مليون طن من 37 خط إنتاج.وأشار إلى أن نسبة الاستثمارات الأجنبية لنحو 52% من مجموع الطاقة الإنتاجية، ويصل إجمالي الطاقة الإنتاجية في عام 2018: 81.2 مليون طن، بينما وصل استهلاك الأسمنت في عام 2017 بلغ في السوق المصري 53.8 مليون طن، وفي عام 2018 كان 51 مليون طن، حيث بلغت الطاقة الإنتاجية الزائدة بنهاية عام 2018 تزيد عن 30 مليون طن.ونوه بأن تكلفة إنشاء خط إنتاج الأسمنت يتراوح بين 120-180 مليون دولار، ويوجد في مصر 47 خط إنتاج، وتصل حجم العمالة المباشرة: 50 الف عامل والعمالة غير المباشرة 200 ألف عامل، مشيرًا إلى أن بلغ حجم الاستثمارات في صناعة الأسمنت في مصر، أكثر من 250 مليار جنيه.وفيما يخص المشكلات والتحديات التي تواجه الصناعة الآن، قال «يسري» إن هناك 5 تحديات منها تحرير سعر صرف الجنيه، دخول طاقات إنتاجية جديدة بشكل مفاجىء للسوق، وكذلك التراجع فى المبيعات نتيجة لضعف الطلب أدى إلى زيادة المعروض على الاستهلاك وفاقم فى خسائر الشركات العاملة، حيث وصل الفارق بين القدرة الإنتاجية للمصانع والطلب الفعلي إلى 30 مليون طن سنويًا من أصل أكثر من 80 مليون طن تستطيع المصانع إنتاجها في السنة.وبيّن أن تكلفة الطاقة تُشكل 63% من تكاليف إنتاج الأسمنت، وتعمل المصانع حاليا بالفحم، المازوت، والطاقة الناتجة عن حرق المخلفات، بعد تخليها عن الغاز الطبيعي بهدف تقليل تكاليف الإنتاج، وتشكل أسعار الطاقة مشكلة خاصة بالنسبة لقطاع الأسمنت، بالإضافة إلى أن حظر التجوال وفيروس كورونا، والحملة الحكومية على البناء المخالف، بالإضافة لوقف عمليات البناء لمدة 6 أشهر، أثرت بالسلب أيضًا على مبيعات الأسمنت خلال النصف الأول من 2020.