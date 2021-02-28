رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

منها دخول طاقات إنتاجية جديدة.. 5 تحديات تواجه صناعة الأسمنت

الأحد 28/فبراير/2021 - 10:32 ص
الدكتور يسري الشرقاوي،
الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال
علا العلاف
طباعة
قال الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال الأفارقة، إن صناعة مواد البناء والتشييد حصة كبيرة من الاقتصاد المصري، تقدر بنحو 5.9% من الإجمالي، وهى صناعة ذات كثافة عمالية عالية، حيث تساهم صناعة الأسمنت وحدها بحوالي 1% من إجمالي الناتج المحلي، وحوالي 10% من الإنتاج القومي الإجمالي للصناعة المصرية.

وأوضح «الشرقاوي»، في تصريحات لـ«لدستور»، أن قطاع صناعة الأسمنت يعمل به نحو 19 شركة عاملة منها 18 شركة خاصة، بالإضافة إلى شركة تابعة للدولة متمثلة في جهاز الخدمة الوطنية، لافتًا إلى القدرة الإنتاجية المملوكة للدولة تصل إلى 19.5 مليون طن من 10 خطوط إنتاج، بينما تصل القدرة الإنتاجية المملوكة للقطاع الخاص 61.7 مليون طن من 37 خط إنتاج.

وأشار إلى أن نسبة الاستثمارات الأجنبية لنحو 52% من مجموع الطاقة الإنتاجية، ويصل إجمالي الطاقة الإنتاجية في عام 2018: 81.2 مليون طن، بينما وصل استهلاك الأسمنت في عام 2017 بلغ في السوق المصري 53.8 مليون طن، وفي عام 2018 كان 51 مليون طن، حيث بلغت الطاقة الإنتاجية الزائدة بنهاية عام 2018 تزيد عن 30 مليون طن.

ونوه بأن تكلفة إنشاء خط إنتاج الأسمنت يتراوح بين 120-180 مليون دولار، ويوجد في مصر 47 خط إنتاج، وتصل حجم العمالة المباشرة: 50 الف عامل والعمالة غير المباشرة 200 ألف عامل، مشيرًا إلى أن بلغ حجم الاستثمارات في صناعة الأسمنت في مصر، أكثر من 250 مليار جنيه.

وفيما يخص المشكلات والتحديات التي تواجه الصناعة الآن، قال «يسري» إن هناك 5 تحديات منها تحرير سعر صرف الجنيه، دخول طاقات إنتاجية جديدة بشكل مفاجىء للسوق، وكذلك التراجع فى المبيعات نتيجة لضعف الطلب أدى إلى زيادة المعروض على الاستهلاك وفاقم فى خسائر الشركات العاملة، حيث وصل الفارق بين القدرة الإنتاجية للمصانع والطلب الفعلي إلى 30 مليون طن سنويًا من أصل أكثر من 80 مليون طن تستطيع المصانع إنتاجها في السنة.

وبيّن أن تكلفة الطاقة تُشكل 63% من تكاليف إنتاج الأسمنت، وتعمل المصانع حاليا بالفحم، المازوت، والطاقة الناتجة عن حرق المخلفات، بعد تخليها عن الغاز الطبيعي بهدف تقليل تكاليف الإنتاج، وتشكل أسعار الطاقة مشكلة خاصة بالنسبة لقطاع الأسمنت، بالإضافة إلى أن حظر التجوال وفيروس كورونا، والحملة الحكومية على البناء المخالف، بالإضافة لوقف عمليات البناء لمدة 6 أشهر، أثرت بالسلب أيضًا على مبيعات الأسمنت خلال النصف الأول من 2020.


موضوعات متعلقة

نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائى لغات 2021 (صور)

حبس عاطلين بتهمة خطف واغتصاب طالبة بالقليوبية

رابط تحميل نموذج استرشادى للصف الرابع الابتدائى

«التعليم»: مواعيد جديدة لامتحانات أولى وثانية ثانوى بعدة محافظات

الصور

image description

محافظ أسيوط يبحث مقترحات تطوير مشروع الرصف بالمدن والمراكز

image description

رئيس جامعة دمياط رئيسا للجنة التربية باليونسكو

image description

رئيس «رأس البر» يخضع لقياس الحرارة خلال تفقد الامتحانات

image description

إنقاذ 10 اشخاص من أسفل العقار المنهار فى أسيوط (صور)

image description

«الحالة طوارئ».. كيف مرّ اليوم الأول لامتحانات جامعة حلوان؟ (صور)

الأكثر قراءة

تسريب امتحان «عربي تانية ثانوي» (صور)

نموذج استرشادى للصف الرابع الابتدائى الترم الأول 2021

«الوطنية للإعلام»: وقف فريق عمل «حلقة المكياج» بنشرة التاسعة وإحالته للتحقيق

حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 28-2-2021

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

الأمير ويليام يحث مواطنين على تطعيم لقاح كورونا

معهد الفلك: بدء فصل الربيع 20 مارس

طريقة حقن مبتكرة لزيادة عدد جرعات لقاح كورونا

مقتل 11 في هجوم مسلح على حفل بالمكسيك

أيام زمان

قصة حرق سهير زكى لـ 20 بدلة رقص

رسالة محمد الموجى للفنانة شادية

«ذهبت للعزاء بملابس مغرية».. موقف محرج فى حياة نبيلة عبيد

موقف محرج للفنان محمود ياسين أثناء تصوير فيلم «امرأة لا تخلع ملابسها»

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
فساد الرأي
مؤمن المحمدي
مكسب بزرميط
ماجد حبته
ابتزاز على نار هادئة
د.أحمد الخميسى
شخصيات مشهورة.. الأصل والصورة
المزيد

الثقافة

أستاذ بجامعة الأزهر: الإمام محمد عبده غير لغة الصحافة وسبق عصره بـ100 عام

«الثقافة السورية» تطلق «الحاضنة الموسيقية» لدعم الفرق الخاصة

ننشر فعاليات المجلس الأعلى للثقافة اليوم

ليلى طاهر تستعرض مسيرتها الفنية بصالون الفن والمجتمع.. (صور)