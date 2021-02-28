11359 إصابة جديدة بكورونا و379 وفاة في روسيا

سجلت روسيا 11359 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأحد، ليرتفع إجمالي الإصابات في أنحاءالبلاد إلى أربعة ملايين و246079 حالة منذ بدء الجائحة.وسجلت مجموعة العمل الحكومية المعنية بمواجهة فيروس كورونا أيضا 379 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليبلغ العدد الرسمي لوفيات كورونا في روسيا 86122.