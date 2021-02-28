303 محلات تشارك بالأوكازيون الشتوي في الإسكندرية

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، عن إصدار تصاريح الأوكازيون الشتوي لـ 303 محلات تجارية حتى الآن.وأوضحت المديرية أنها أصدرت متمثلة فى إدارة التجارة الداخلية بقيادة أحمد عبد الحميد مدير الرقابة التجارية، 303 تصاريح مشاركة للمحلات المشتركة بالاوكازيون، كما تم تحرير 35 محضرا لمحلات مخالفة لم تتقدم لاستخراج تصاريح مشاركة.جاء ذلك بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات خلال فترة الأوكازيون الشتوى، حفاظا على حقوق المواطنين فى التخفيضات المعلنة.يذكر أن محافظة الإسكندرية تحتل المركز الثالث بين المحافظات فى أعداد المحلات المشاركة بعد محافظتى القاهرة والجيزة