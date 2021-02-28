أفغانستان: مقتل نائب رئيس اللجنة العسكرية لحركة طالبان

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية اليوم الأحد مقتل نائب رئيس اللجنة العسكرية لحركة طالبان ومقاتلين آخرين من الحركة في إقليم (بغلان) شمال البلاد على يد قوات الأمن.وذكرت الوزارة في بيان نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية أنه جرى تنفيذ عملية في منطقة النهرين بإقليم بغلان أمس، أسفرت عن مقتل نائب رئيس اللجنة العسكرية لطالبان قاري زاهد الله، ورئيس الجمارك الإقليمية إلى جانب عضوين آخرين بالحركة، فضلا عن إصابة 4 آخرين من مسلحي طالبان.وأضافت الوزارة أن قوات الأمن تمكنت أيضا من تدمير بعض الأسلحة والذخائر التابعة للحركة.