سحب قوات الشغب واستبدالها بالجيش والشرطة في الناصرية بالعراق

أكدت وكالة الانباء العراقية، اليوم الأحد، عن انسحاب قوات الشغب في الناصرية بمحافظة ذي قار جنوب العراق، واستبدالها بقوات الجيش والشرطة في المحافظة.جاء ذلك بعد أيام من الاشتباكات بين المتظاهرين والقوات الأمنية في الناصرية بمحافظة ذي قار، جنوب العراق، وبدأت المدينة التي شيعت، أمس، عددا من شبانها بلملمة جراحها، بعد أن اتخذت الحكومة سلسلة من الخطوات والقرارات من أجل تهدئة التوتر.وأوضح مصدر حكومي نقلا عن عبد الغني الأسدي، محافظ ذي قار المعين بالوكالة، أنه سيتم سحب قوات الشغب من الشارع واستبدالها بقوات الجيش والشرطة لمنع حدوث صدامات مع المتظاهرين.ومن جانبه دفعت الاشتباكات رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إلى تشكيل لجنة عليا للتحقيق في الأحداث التي وقعت خلال الأيام الماضية.ووصلت اللجنة التي يرأسها الفريق الركن باسم الطائي، وعضوية عدد من كبار ضباط وزارتي الدفاع والداخلية والأمن الوطني، مساء أمس، إلى ذي قار وباشرت أعمالها في الحال.فيما تعهد محافظ ذي قار بالوكالة، بعد إقالة السابق ناظم الوائلي، بعيد عقده اجتماعا أمنيا طارئا مع القادة الأمنيين في مقر قيادة عمليات سومر بذي قار، لبحث التطورات، بإعادة الهدوء إلى المنطقة، والنظر في مطالب المتظاهرين.يذكر أن 5 محتجين على الأقل لقوا مصرعهم خلال الأيام الماضية، فيما أصيب أكثر من 175 آخرين خلال الاشتباكات بين المحتجين والأمن، بحسب ما نقلت سابقا وكالة رويترز، فيما أكد مصدر طبي أن معظم الوفيات نجمت عن طلقات رصاص.