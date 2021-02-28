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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بينها احترام حقوق الإنسان.. المعارضة التركية تكشف شروطها لتعديل الدستور

الأحد 28/فبراير/2021 - 10:25 ص
كمال كيليتشدار أوغلو
كمال كيليتشدار أوغلو
أمينة ذكى
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كشف زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا، كمال كيليتشدار أوغلو، شروط المعارضة التركية لتغيير الدستور، في أعقاب إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تغيير الدستور، وفقا لما نقلته وسائل إعلام تركية.

وقال أوغلو، إن تركيا بحاجة إلى إلى إنهاء حالة "الاستقطاب" في البلاد قبل الحديث عن تغيير الدستور، وإقرار نظام برلماني قوي لاستعادة المؤسسات القضائية وحماية حقوق الإنسان.

وتابع كليجدار أوغلو، أنه يجب أولا ضمان "أن تظل كما هي المواد الأربعة الأولى من الدستور” في أشارة تحديدا إلى مبدأ علمانية الدولة"، مشددا على أن البدأ يجب أن يكون من إنهاء حالة الاستقطاب في البلاد، مضيفا: "بالنسبة لمثل هذا التعديل الدستوري، هناك حاجة قبل كل شيء إلى المناخ السياسي الصحيح، والتفاهم السياسي الذي يتوافق مع الدستور الحالي. على تركيا الخروج من هذا الاستقطاب. لبدء هذه المناقشة، يجب أولًا الالتزام بالدستور الحالي".

وأوضح، أنه لا أحد يتمتع بالأمن على الحياة والممتلكات في تركيا، مشيرا إلى أن أول شيء يجب القيام به هو ضمان سلامة الحياة والممتلكات في تركيا، والدولة هي المسؤولة عن ذلك.

ومن أهم الشروط التي طرحها زعيم المعارض للموافقة على النقاش حول تغيير الدستور، هو إقرار نظام برلماني معزز، قائلا في إشارة إلى إخضاع القضاء لسلطة الرئيس "كما جرف نظام المحاكم ما تبقى من بقايا القانون والديمقراطية. كانت آليات التوازن والتحكم مشلولة تمامًا، نحن بحاجة إلى نظام برلماني قوي".


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