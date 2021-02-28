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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

طلاب الصف الرابع الابتدائي يؤدون أول امتحان مجمع متعدد التخصصات (صور)

الأحد 28/فبراير/2021 - 10:20 ص
طلاب الصف الرابع
طلاب الصف الرابع الابتدائي
نورهان عبدالرحمن
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تشهد مدارس جمهورية مصر العربية آداء لتلاميذ الصف الرابع الابتدائي أول امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2020-2021، بأسلوب ورقة الامتحان المجمعة، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة مثل قياس درجة حرارة الطلاب وإلزامهم بارتداء الكمامات أو واقي الوجه واستخدام المواد المعقمة والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

ويعقد الامتحان بديلا عن امتحانات الفصل الدراسي الأول، ضمن مقترحات وزارة التربية والتعليم، لتقييم الطلاب في سنوات النقل في أقل قدر ممكن من الزمن وسط تباعد اجتماعي والالتزام بالضوابط الاحترازية.

وتبدأ الامتحانات صفوف النقل الابتدائية والإعدادية اليوم حتى 4 مارس المقبل وستكون في المدرسة ولن يحضر سوى الطالب الممتحن فقط.

وسيكون الامتحان متعدد التخصصات لمدة ساعتين في يوم واحد وورقة امتحان واحدة وتضم عدد من الأسئلة (اختيار من متعدد) موزعة على المواد الأساسية التي تضاف المجموع، بينما المواد غير المضافة للمجموع ستكون في نهاية العام.

وسيكون جدول الامتحان كالتالي: (الصف الرابع الابتدائي "يوم 28 فبراير"- الصف الخامس الابتدائي "يوم 1 مارس"- الصف السادس الابتدائي "يوم 2 مارس"- الصف الأول الإعدادي "يوم 3 مارس"- الصف الثاني الإعدادي "يوم 4 مارس")، وزمن الامتحان ساعتان لكل صف، ويتم تحديد عدد أسئلة كل مادة طبقًا للوزن النسبي لها.

وبالنسبة لضوابط النجاح والانتقال للصف الأعلى: ستحسب درجة 50%على امتحان الفصل الدراسي الأول و50%على الدرجات التي يحصل عليها الطالب من متوسط الدرجات التي تعقد من شهر مارس وحتى شهر مايو.

ويشترط لنجاح الطالب حصوله على نسبة 50% من المجموع الكلى للامتحان شريطة أن لا تقل الدرجة فى أى مادة عن 25%.

كما أن الطالب الحاصل على 50% فأكثر من المجموع الكلى وحصل على أقل من 25% فى مادة أو أكثر يكون له الحق فى دخول الدور الثاني في تلك المواد التي لم يحقق بها نسبة 25%.. والطالب الحاصل على أقل من 50% فى المجموع الكلى يكون له الحق فى دخول الدور الثاني في المواد التي لم يحصل فيها على نسبة 25%حتى يتجاوز نسبة النجاح المقررة 50% للمجموع الكلى.
طلاب الصف الرابع الابتدائي يؤدون أول امتحان مجمع متعدد التخصصات (صور)
طلاب الصف الرابع الابتدائي يؤدون أول امتحان مجمع متعدد التخصصات (صور)
طلاب الصف الرابع الابتدائي يؤدون أول امتحان مجمع متعدد التخصصات (صور)
طلاب الصف الرابع الابتدائي يؤدون أول امتحان مجمع متعدد التخصصات (صور)
طلاب الصف الرابع الابتدائي يؤدون أول امتحان مجمع متعدد التخصصات (صور)
طلاب الصف الرابع الابتدائي يؤدون أول امتحان مجمع متعدد التخصصات (صور)
طلاب الصف الرابع الابتدائي يؤدون أول امتحان مجمع متعدد التخصصات (صور)
طلاب الصف الرابع الابتدائي يؤدون أول امتحان مجمع متعدد التخصصات (صور)

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