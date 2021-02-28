ضبط 30 قضية تموينية بأسواق أسوان

تمكن ضباط مديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع مباحث التموين، خلال حملة أمنية، اليوم الأحد، من ضبط عدد من القضايا التموينية في أسواق المحافظة.وأسفرت الحملة عن 30 قضية تموينية وهي: قضيتا بيع بأزيد من السعر الرسمى، و7 قضايا مخالفات المخابز البلدية، و3 قضايا استخدام اسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها، و8 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و10 قضايا عدم حمل شهادة صحية.