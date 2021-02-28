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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 30 قضية تموينية بأسواق أسوان

الأحد 28/فبراير/2021 - 10:20 ص
قضية تموينية
قضية تموينية
أسوان_إسراء توفيق
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تمكن ضباط مديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع مباحث التموين، خلال حملة أمنية، اليوم الأحد، من ضبط عدد من القضايا التموينية في أسواق المحافظة.

وأسفرت الحملة عن 30 قضية تموينية وهي: قضيتا بيع بأزيد من السعر الرسمى، و7 قضايا مخالفات المخابز البلدية، و3 قضايا استخدام اسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها، و8 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و10 قضايا عدم حمل شهادة صحية.

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