ورشة عمل دولية عن وقاية النباتات في التنمية الزراعية المستدامة

أقام معهد بحوث وقاية النباتات، ورشة عمل دولية افتراضيا، تحت عنوان دور وقاية النباتات في التنمية الزراعية المستدامة، وقال الدكتور أحمد عبدالمجيد، مدير معهد بحوث وقاية النباتات، أن الورشة شارك بها 11 عالما من مصر ودول العالم في مجال وقاية النباتات، منهم تسعة علماء من الولايات المتحدة الأمريكية، والصين، وألمانيا، والهند، وذلك لتبادل الخبرات الدولية وإثراء فكر الباحثين بإطلاعهم علي الأطروحات العلمية الجديدة في مجال وقاية النباتات.و تمحورت أهداف الورشة حول إنتاج محاصيل زراعية خالية من الملوثات وقادرة علي المنافسة بقوة في الأسواق العالمية، والاستهلاك المحلي الآمن وذلك باستخدام الإتجاهات الحديثة الواعدة في مكافحة الآفات كبدائل آمنة وفعالة للمبيدات الكيميائية للحفاظ على صحة الإنسان والنظام البيئي وتوضيح دور وقاية النباتات في التنمية البشرية وبناء القدرات وتحسين مستوي دخل المزارع وزيادة الانتاج، وكان من أبرز تحديات الورشة مناقشة تأثير التغير المناخي على إصابة المحاصيل بالآفات ومشاكل الغذاء والتي تتفاقم في ظل أزمات المناخ المتعاقبة التي كان لها بالغ الأثر علي مختلف المحاصيل وكيفية الوقاية منها، علاوة على كيفية ربط المنظومتين الزراعية والصناعية معا، وأيضا إلقاء الضوء علي دور مجالات وقاية النباتات في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة مما يساهم في رفع مستوي الدخل القومي لمصر.وتضمنت فعاليات الورشة مناقشة تطوير تكنولوجيا الرش وكيفية الرش في الأراضي الجديدة وكيفية حماية البيئة المصرية من الملوثات، كما طرح العالم الألماني من المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة مناقشة كيفية الزراعة بإستخدام الملقحات البديلة، ومميزات تلك الطريقة ومردودها الإيجابي علي المزارع والأمن الغذائي وتغير المناخ، كما تم طرح مواضيع عدة من العلماء الأمريكان من جامعات فلوريدا، وكنساس، وبوردو، وفيرمونت حول خبراتهم عن الإدارة المتكاملة لآفات الموالح، والتكنولوجيا الناشئة في المكافحة البيولوجية للآفات في المحاصيل الحقلية، والإدارة المتكاملة للآفات فى بيئات غير متخصصة لإنتاج المحاصيل ودور الإشعة فوق البنفسجية فى المكافحة المتكاملة للتربس فى الصوب الزراعية.من جهته العالم الهندي من كلية سرى جايندرا ساراسواشي ايورفيدا، دور الأعشاب فى وقاية النباتات من الآفات. وطرح العلماء الصينيون من جامعة تشجيانغ والأكاديمية الصينية للعلوم الزراعية الإستوائية دور وقاية النباتات في التنمية البشرية وبناء القدرات وتحسين دخل المزارع، وكيفية رصد مكافحة الآفات عبر الحدود ومكافحة التلوث بالمعادن الثقيلة فى الأراضى الزراعية.وقد خرجت الورشة بعدة توصيات من شأنها تطوير مجال وقاية النباتات الذي يعد أحد الركائز الهامة التي يقوم عليها القطاع الزراعي في مصر من أجل إتخاذ خطوات حاسمة وملزمة لمجابهة الممارسات الزراعية غير المستدامة وأزمات المناخ، للانتقال إلى مرحلة جديدة قوامها الإستدامة ومواجهة التحديات والتعريف بالطرق الابتكارية الجديدة والآمنة لمكافحة الآفات، وتحجيم الاستخدام غير المرشد للمبيدات الكيميائية مع الأخذ في الأعتبار سهولة تطبيق تلك الطرق وإنخفاض تكلفتها وزيادة الإنتاج مما يعزز ضمان الأمن الغذائي.وأوصت الورشة بالعمل على:1. تطوير التكنولوجيا الزراعية لتقليل استخدام المبيدات واستهلاك المياه، من خلال استخدام بشابير ووحدات تجزئة متطورة متعددة الطاقات.2. استخدام الملقحات البديلة ومردودها الإيجابي علي الزراعة والمزارع بما يعزز الأمن الغذائي.3. الاهتمام بزيادة زراعة المحاصيل الزيتية والخضر والنباتات الطبية والعطرية، التي تساعد على زيادة الاعداء الحيوية والحشرات النافعة والملقحات وتقليل الاصابة بالآفات.4. المحافطة علي التنوع البيولوجي في البيئة ضمن أطر إيكولوجية، أهم ركائزها حماية البيئة من الملوثات.5. استخدام التكنولوجيا الناشئة في المكافحة البيولوجية للآفات، وتطبيق رش الطفيليات والمفترسات باستخدام طائرات بدون طيار والتطبيقات العلمية الواعدة في هذا المجال.6. تهيئة جميع الوسائل للمكافحة البيولوجية واستخدام البدائل الآمنة، مثل استخدام الأشعة فوق البنفسيجية وغيرها.7. التنوع النباتي بتحميل بعض النباتات الطبية والعطرية على المحاصيل، والتي لها بالغ الأثر في خفض تعداد الآفات ومردود أقتصادي للمزارع عوضا عن الزراعة للنبات الأحادي في الرقعة.8. منع الرى بمياه المصارف إلا بعد معالجتها معالجة ثنائية على الأقل، لتفادى التلوث بالمعادن الثقيلة فى الاراضى الزراعية.9. الرصد والتقصي بهدف الاكتشاف المبكر للآفات العابرة للحدود، مع التدريب على استخدام تكنولوجبا رصد الآفات الزراعية الغازية.10. إحداث تنمية بشرية للمرأة الريفية لتحسين أوضاعها، وجعلها مؤهلة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.11. استغلال مخلفات المحاصيل بما يخلق فرص عمل وصناعات بالريف المصري.12. تحسين سلالات نحل للحصول على سلالة ذات صفات وراثية جيدة، وعمل برامج تربية وإنتخاب للوصول إلى هجن مصرية من دودة الحرير التوتية.